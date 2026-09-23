$!Intercamaral pide mayor vigilancia y revisar puntos de control en Mazatlán

Los puntos de revisión instalados como parte de los operativos de seguridad y sus efectos en la movilidad fueron algunas de las inquietudes que empresarios plantearon a la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez durante una reunión con integrantes de la Intercamaral de Mazatlán.

Así lo dio a conocer Palacios Domínguez, quien informó que también recibió solicitudes de mayor vigilancia, cercanía con las autoridades y capacidad de respuesta, particularmente por parte del sector restaurantero.

Ante estos planteamientos, la Alcaldesa mencionó que se comprometió a fortalecer la capacitación y el equipamiento de la Policía Municipal, así como la coordinación con las corporaciones estatales y federales.

“Los empresarios, los escuchamos a todos, nos hicieron saber ciertos puntos de interés, sobre todo los puntos de revisión que se tienen por parte de la mesa interinstitucional, buscar la manera de mejorar la movilidad en Mazatlán”, comentó.

Palacios Domínguez, detalló que esta reunión también sirvió para presentar de manera oficial a los empresarios al Secretario de Seguridad Pública de Mazatlán, Ulises Jacobo Guerrero.

La Alcaldesa no detalló qué cambios podrían hacerse en los puntos de revisión, pero afirmó que la estrategia de seguridad se evalúa todos los días en las mesas de construcción de paz y se ajusta de acuerdo con las necesidades que se detectan.

Asimismo, señaló que uno de los compromisos expuestos a la Intercamaral es avanzar hacia una Policía Municipal mejor preparada y equipada, que mantenga comunicación cercana con los empresarios, donde la coordinación con los gobiernos estatal y federal forma parte de ese trabajo.

“La seguridad siempre es evaluada y se hacen los ajustes necesarios de acuerdo a lo que vemos en las mesas de construcción de paz todos los días. Estamos haciendo esfuerzos extraordinarios, para tener una policía mejor equipada, más capacitada y con mayor coordinación ante el Gobierno estatal y federal”, declaró.