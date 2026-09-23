$!Intercamaral pide mayor vigilancia y revisar puntos de control en Mazatlán

Los puntos de revisión instalados como parte de los operativos de seguridad y sus efectos en la movilidad fueron algunas de las inquietudes que empresarios plantearon a la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez durante una reunión con integrantes de la Intercamaral de Mazatlán.
Así lo dio a conocer Palacios Domínguez, quien informó que también recibió solicitudes de mayor vigilancia, cercanía con las autoridades y capacidad de respuesta, particularmente por parte del sector restaurantero.
Ante estos planteamientos, la Alcaldesa mencionó que se comprometió a fortalecer la capacitación y el equipamiento de la Policía Municipal, así como la coordinación con las corporaciones estatales y federales.
“Los empresarios, los escuchamos a todos, nos hicieron saber ciertos puntos de interés, sobre todo los puntos de revisión que se tienen por parte de la mesa interinstitucional, buscar la manera de mejorar la movilidad en Mazatlán”, comentó.
Palacios Domínguez, detalló que esta reunión también sirvió para presentar de manera oficial a los empresarios al Secretario de Seguridad Pública de Mazatlán, Ulises Jacobo Guerrero.
La Alcaldesa no detalló qué cambios podrían hacerse en los puntos de revisión, pero afirmó que la estrategia de seguridad se evalúa todos los días en las mesas de construcción de paz y se ajusta de acuerdo con las necesidades que se detectan.
Asimismo, señaló que uno de los compromisos expuestos a la Intercamaral es avanzar hacia una Policía Municipal mejor preparada y equipada, que mantenga comunicación cercana con los empresarios, donde la coordinación con los gobiernos estatal y federal forma parte de ese trabajo.
“La seguridad siempre es evaluada y se hacen los ajustes necesarios de acuerdo a lo que vemos en las mesas de construcción de paz todos los días. Estamos haciendo esfuerzos extraordinarios, para tener una policía mejor equipada, más capacitada y con mayor coordinación ante el Gobierno estatal y federal”, declaró.
Preparan reunión específica con restauranteros
Entre los acuerdos derivados del encuentro, la Alcaldesa destacó la realización de una mesa de trabajo con la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en Mazatlán, para atender las necesidades particulares de ese sector.
En este sentido, explicó que en esa reunión se revisará cómo pueden participar los restaurantes que cuentan con vigilancia privada y cámaras de seguridad, siendo una de las posibilidades planteadas el conectar esos equipos al C4, con el propósito de mejorar la capacidad de respuesta ante incidentes.
De acuerdo con Palacios Domínguez, los restauranteros solicitaron principalmente mayor presencia policial, comunicación más cercana con las corporaciones y atención más rápida cuando requieran apoyo.
“Salieron también algunos compromisos específicamente con Canirac, con los restauranteros: vamos a tener una mesa de trabajo solamente con restaurantes. Sobre todo en los restaurantes que tienen vigilancia privada, cámaras de seguridad y se puedan conectar al C4 para poder tener mejor capacidad de respuesta”, dijo.
“Mayor vigilancia, mayor cercanía, mayor capacidad de respuesta, es lo que estamos trabajando junto con ellos”, añadió.
La Alcaldesa detalló que la seguridad de los establecimientos también es relevante para el turismo y mencionó, entre los temas conversados con los empresarios, la atención a los visitantes que llegan en cruceros, indicando que buscarán mantener el trabajo conjunto con los sectores productivos para atender sus preocupaciones.
Reporta despliegue de alrededor de 9 mil elementos
Palacios Domínguez afirmó que actualmente hay alrededor de 9 mil elementos de los tres órdenes de Gobierno en Mazatlán, donde este despliegue busca mantener vigilancia en los 194 cuadrantes en que se divide la ciudad, así como en las zonas urbana y rural.
En este sentido, señaló que, durante la reunión, los empresarios expresaron una buena percepción sobre el respaldo de las autoridades estatales y federales. La Alcaldesa les compartió las acciones que, aseguró, se realizan para ampliar la vigilancia y dar mayor tranquilidad a la población.
“Tenemos 9 mil elementos de los tres niveles de Gobierno, entonces, están trabajando para que todos los sectores que se tienen en la ciudad y los 194 cuadrantes estén siendo siempre vigilados y atendidos. El despliegue territorial se esté dando en todo lo que es la zona rural y la zona urbana”, manifestó.
Indicó que los operativos seguirán sujetos a evaluación diaria y que las inquietudes expuestas por la Intercamaral, en particular las relacionadas con la movilidad y la atención a los negocios, formarán parte del diálogo con las autoridades de seguridad.
De acuerdo con lo expuesto por Palacios Domínguez, las reuniones continuarán para revisar los planteamientos recibidos y las acciones que se emprendan en Mazatlán.