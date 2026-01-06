$!Intercambio mi bicicleta por mi abuelo y tío desaparecidos: Renata, al recibir sus regalos de Día de Reyes

Con 12 años, Renata ha tenido que enfrentar un dolor que nadie merece y menos a su edad, pero este día como todos los demás, desde que desaparecieron su abuelo y su tío, suplica verlos de nuevo.

Se describió como buena alumna e hija, pero no desiste en su mayor desde de que regresen su abuelo y tío.

“Volver a mi abuelo y a mi tío, que desde el 20 de septiembre del 2024 desaparecieron, cuando prácticamente los veía todos los días. Cambiaría mi bicicleta por verlos de nuevo”.

Esta es solo una de las historias tristes que la niñez del colectivo ‘Por las Voces Sin Justica’ han tenido que enfrentar y que a través de eventos que generan ilusión y alegrías como el realizado por Editorial Noroeste genera un poco de esperanza en la edición 33 de la campaña ‘Sé Un Rey Mago’.