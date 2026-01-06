$!Intercambio mi bicicleta por mi abuelo y tío desaparecidos: Renata, al recibir sus regalos de Día de Reyes

Con 12 años, Renata ha tenido que enfrentar un dolor que nadie merece y menos a su edad, pero este día como todos los demás, desde que desaparecieron su abuelo y su tío, suplica verlos de nuevo.
Se describió como buena alumna e hija, pero no desiste en su mayor desde de que regresen su abuelo y tío.
“Volver a mi abuelo y a mi tío, que desde el 20 de septiembre del 2024 desaparecieron, cuando prácticamente los veía todos los días. Cambiaría mi bicicleta por verlos de nuevo”.
Esta es solo una de las historias tristes que la niñez del colectivo ‘Por las Voces Sin Justica’ han tenido que enfrentar y que a través de eventos que generan ilusión y alegrías como el realizado por Editorial Noroeste genera un poco de esperanza en la edición 33 de la campaña ‘Sé Un Rey Mago’.
Se trata de una iniciativa social que ha traído bonitos momentos a cientos de niñas y niños en situación vulnerable durante el Día de los Reyes Magos y que por segundo año, está arropando al colectivo de buscadoras y sus familiares.
Los familiares de Renata y Regina son su tío, Víctor Manuel Guerrero Rojo y su abuelo, Víctor Manuel Guerrero Venegas, quienes fueron víctimas de desaparición forzada desde septiembre del 2024 y actualmente se desconoce su paradero.
Agradeció junto a su mamá Berenice Guerrero este evento que les organizó Noroeste porque fue bonito y generoso para cumplir el sueño de los más pequeños y que durante semanas estuvieron contando sus historias.
Gaspar, Melchor y Baltazar no trajeron oro, incienso ni mirra, pero llenaron los corazones de luz para más de una decena de niños reunidos para disfrutar de pinta caritas, regalos, pizza, rosca, chocolate y dulces.