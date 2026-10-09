Interno pide amparo para despedirse de su hijo muerto en el Penal de Mazatlán

Un interno del Centro de Ejecuciones de las Consecuencias Jurídicas del Delito de Mazatlán promovió una demanda de amparo para que las autoridades penitenciarias le permitan ver por última vez y despedirse de su hijo de un año y 9 meses de edad, quien murió durante el ataque armado registrado el 8 de octubre en dicho penal, según lo reportó el diario Reforma.

Isaí López Triana, Juez Décimo de Distrito en Sinaloa, admitió a trámite el recurso presentado por Jesús “N”, interno herido en los hechos, y le concedió la suspensión de plano contra los actos reclamados al Cecjude Mazatlán, sin que se precisaran los alcances de esa medida en los datos publicados por el juzgado.

En la demanda, Jesús “N” reclamó la negativa y la omisión de las autoridades penitenciarias para autorizarle el encuentro con el menor fallecido.

“De la autoridad señalada como responsable se le reclama, que no permita y la omisión de autorizar poder ver a su menor hijo por última vez y despedirse de él, a pesar de que los hechos ocurridos son atribuibles a las autoridades señaladas como responsables”, se asentó en el escrito.

El interno, sentenciado por robo de vehículo, también promovió el amparo contra la incomunicación, la tortura y los malos tratos de los que afirmó haber sido víctima en el centro penitenciario durante el ataque de hombres armados, que dejó un saldo de 10 personas muertas, entre ellas su hijo.

Un segundo reclamo se dirigió contra la falta de condiciones de seguridad en el penal.

“De la autoridad señalada como responsable Director General del CERESO o Penal del Castillo, le reclamo la falta de seguridad para cuidar a los internos y visitas dentro del centro de reclusión, en donde fue agredido de manera por demás salvaje y violenta, con personas armadas, provocando con ello las lesiones en su contra y las diversas lesiones en agravio directo de su menor hijo de nombre LRMB, que le causaron la muerte en el mismo”, señaló la demanda.

Jesús “N” señaló además como responsables a los directores generales del Hospital General de Mazatlán y del Penal El Castillo, a quienes atribuyó omisiones que habrían contribuido a la muerte del menor por falta de atención médica después de que recibió disparos.

El recurso se presentó también contra la Unidad de lo Penal Especializada en el Delito de Homicidio de la Región Sur de Sinaloa, instancia encargada de la integración de la carpeta de investigación por los hechos ocurridos en el centro penitenciario.

Asimismo, el amparo se dirigió contra el Juzgado Cuarto Especializado en Ejecución de Penas Región Sur, con sede en Mazatlán, autoridad que eventualmente tendría que autorizar la excarcelación del interno para que acuda a la ceremonia fúnebre de su hijo.