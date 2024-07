“Acá en este tema de la red de electrificación hoy terminan con el 100 por ciento de la colocación de postes, lleva ahorita un ochenta y tantos por ciento, pero en el día me dicen que los terminan de colocar todos”, expresó el Alcalde Édgar Conzález Zataráin en un recorrido de supervisión de dicha obra este miércoles.

“Ya está está escriturado, donadas las calles al Municipio, se hicieron todas las donaciones, a la gente que ya pagó ya se le va escriturando, ...el dueño, se llama Arnulfo, cuando le invadieron aquí empezó a negociar para venderles, acordó 40 mil pesos el lote, cuando se viene la avenida (Santa Rosa), que no la esperaban, todo mundo en el entorno subieron los precios, de hecho enseguida anda en 279 mil pesos en otra colonia que es invasión y que no está regularizada, se los están vendiendo en 250, 270 mil pesos, él se mantuvo en los 40 mil pesos, que esto el valor real no son 40 mil pesos”.

Reiteró que a pesar de que se amplió dicha avenida el propietario de esos terrenos respetó el precio acordado.