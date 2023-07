“Había una bolsa negra llena de basura taponeando y son inconscientes al tirarla por qué de todas maneras se ahogan ellos también, él (su yerno) y yo fuimos a querer destapar pero nos llegaba aquí (arriba de la cintura) el agua, pero dije yo, no porque ya ve la muerte que hubo, por eso le dije yo a él, agárrame de la mano o amárrame un mecate”, narró Vicky.

“A partir de la gasolinera se vio más afectado este pedazo, porque antes los tubos estaban hasta la gasolinera nada más están estos calle y se iba las puras rejillas no le da abasto al agua que cae y antes de toda la gasolinera todo eso era un enrejado dónde caía el agua

Después de lo ocurrido, cuando el agua bajó su nivel, no hubo presencia de ninguna autoridad que evaluara las afectaciones o propusiera una medida preventiva, ante esto Vicky y su hija, sugieren que se cree un protocolo por parte de Tránsito Municipal, en donde la vialidad se cierre antes de que se inunde totalmente, ya que las olas que provocan los vehículos impactan de cierta manera.

“Entre más te vayas para allá (hacia la avenida Gabriel Leyva), más hondo está, como ya va a salir, piensan que ya la van a hacer y se quedan atorados y se hunden más, a mí el agua me llevó un montón de macetas y un montón de cosas”, dijo Vicky.

“Pero le dijimos que no pasara, y se metió, nosotros le hacíamos señas, les decimos no pasen para allá, porque para allá está más hondo y les vale y se meten, nosotros les hacemos señas que se vayan y que se vayan y no, pues mucho carro queda ‘varado’ aquí, ayer quedaron como unos diez yo creo”, comentó la hija de Vicky.