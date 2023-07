Las inundaciones que se registran en la Avenida Camarón Sábalo, en el tramo donde se ubica Conapesca, es a causa de la insuficiencia del bombeo del cárcamo de la zona, ya que no tiene la suficiente presión para arrojar el agua al mar, informó el Alcalde de Mazatlán, Édgar González Zataráin.

“Es un equipo muy costoso el equipo de bombeo que le metieron cuando remodelaron esa avenida, sin embargo no es el adecuado; yo desde el año pasado ya lo habíamos advertido que es un equipo que no tiene fuerza; sí funciona, sí enciende la bomba, pero es un chorro muy cortito, no tiene presión, entonces la capacidad para sacar el agua, para arrojar el agua hacia el mar no es suficiente”, detalló.

Dijo que ya se está estudiando cuál es la capacidad de bombeo que se requiere para mitigar esta problemática, que la mañana de este lunes, con una lluvia de apenas 30 milimetros, activó a los elementos de Protección Civil estatal para brindar auxilio a 250 personas y cuatro vehículos varados.