$!Inundan aguas negras la colonia Jesús García; vecinos se alistan para bloquear crucero para que les solucionen

MAZATLÁN.- Cientos de litros de aguas negras brotan de las alcantarillas de las calles de la colonia Jesús García. Los vecinos se alistan para realizar un bloqueo vial en el crucero de la avenida Gabriel Leyva y la calle Pedro Infante.
Y es que dicen que desde hace semanas están reportando a diario el problema a Jumapam, pero no resuelven y los olores fétidos por las aguas negras inundan los hogares.
Grandes cantidades de aguas negras brotan de las alcantarillas ubicadas en las calles Emiliano Zapata, Naranjo y 18 de marzo.
“Ya no soportamos los olores fétidos, es insoportable todo esto, no podemos consumir los alimentos, el drenaje brota por todos lados”, afirmó Verónica, vecina de la colonia.
Otras de las vecinas afirmó que ya son muchas las llamadas o reportes ante la Jumapam, quien no hace nada por solucionar, por lo que ya alistan un bloqueo del crucero de la avenida Gabriel Leyva y Pedro Infante.
“Ya es demasiado tiempo, muchas llamadas a Jumapam, pero no tenemos respuesta positiva, ya no soportamos más, vamos a bloquear y nos quitaremos hasta que nos resuelven el problema, no queremos un mejoralito, queremos solución real”, afirmó.
Afirman que no es por las recientes lluvias el brote de drenaje, si no que ya tienen semanas y esto ya es insoportable.