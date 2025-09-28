$!Inundan aguas negras la colonia Jesús García; vecinos se alistan para bloquear crucero para que les solucionen

MAZATLÁN.- Cientos de litros de aguas negras brotan de las alcantarillas de las calles de la colonia Jesús García. Los vecinos se alistan para realizar un bloqueo vial en el crucero de la avenida Gabriel Leyva y la calle Pedro Infante.

Y es que dicen que desde hace semanas están reportando a diario el problema a Jumapam, pero no resuelven y los olores fétidos por las aguas negras inundan los hogares.

Grandes cantidades de aguas negras brotan de las alcantarillas ubicadas en las calles Emiliano Zapata, Naranjo y 18 de marzo.