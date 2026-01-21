Invaden con postes y boyas tramo del Paseo de Vista Hermosa, en el Cerro de la Nevería

Con tubos metálicos en forma de pilotes y con boyas se encuentra invadido un tramo del Paseo de Visita Hermosa, en el Fraccionamiento Balcones de Loma Linda, en el Cerro de la Nevería, en Mazatlán.

Frente a un domicilio de dos niveles pintado de blanco y azul el o los propietarios pintaron una línea amarilla frente al inmueble e invadiendo carca de un metro de la cinta de rodamiento vehicular del Paseo en mención colocaron dos tubos metálicos en forma de pilotes y boyas metálicas pintadas de amarillo para que nadie ocupe ese espacio frente a la puerta de entrada al estacionamiento de la vivienda.

El reporte fue hecho ante este diario, pero este miércoles ninguna persona se encontraba en el inmueble que tiene una lona con un anuncio de venta.

Hasta el momento ninguna autoridad como la Policía de Tránsito Municipal o la Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable de Mazatlán ha intervenido para resolver esta invasión a parte del espacio de tránsito de vehículos en el Paseo de Vista Hermosa.

Esta invasión se reporta a casi un mes de la construcción de bardas de concreto sobre la banqueta de la calle Leandro Valle, para colocar medidores del nuevo sistema eléctrico del Mercado Municipal “ José Maria Pino Suárez”, lo que generó fuerte polémica ciudadana y finalmente fueron derribadas y retiradas del lugar.

Además de los vecinos, por el Paseo de Vista Hermosa transitan personas en autos particulares y turistas en unidades del transporte público como aurigas y pulmonías que suben a tomarse fotografías panorámicas de Mazatlán desde los miradores o puntos más elevados del Cerro de la Nevería y ahora también se percatan de la invasión a parte de la vía de circulación frente a un inmueble o vivienda particular sin que ninguna autoridad intervenga para poner orden legal.