Invaden familias zona federal aledaña al Parque Bonfil, en Mazatlán

Un grupo de familias de la colonia Casa Redonda invadió un área federal aledaña al Parque Industrial Alfredo Bonfil y taló árboles que ya tenían varios años, así como el mangle y rellenó el espacio con escombros, por lo que el administrador de dicho recinto industrial pide que sea retirada esa invasión.

”Ver precisamente el asunto que veíamos con asentamiento ahí que hay de gente de la Casa Redonda que fue e invadió parte de la zona federal, un área que nosotros habíamos protegido por varios años en relación a instalar (plantar) árboles y protegerlo, cuidarlo, de la noche a la mañana llega la gente ésta y tala todos los árboles que teníamos 6, 7, 8 años con ello, ya gruesos, grandes y altos, frondosos, lo derribaron todo”, expresó el administrador del Parque Industrial Alfredo Bonfil, Francisco Castillo López.

”El mangle lo deshicieron también y luego encontramos rellenando lo que es el estero y bueno, es parte de lo que quiero ver con la Alcaldesa, se colgaron también al alumbrado público municipal, tienen luz los señores ya de la noche a la mañana y eso no podemos permitir, es lo ideal (que autoridades retiren dicha invasión), le hice la solicitud a la Alcalde y me dijo que era una situación que teníamos que ver por otro lado”.

En entrevista la tarde de este jueves en el Palacio Municipal donde tenía agendada a las 12:00 horas una reunión con la Presidenta Municipal, pero que se la reagendaron para mañana viernes por cuestiones de agenda de trabajo de Estrella Palacios Domínguez, añadió que ya se denunció ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente esta invasión de cerca de 15 familias instaladas hace caso un mes.

”Ya está denunciado ante Profepa, le pedí apoyo a la Octava Región Naval también, que es autoridad federal, para efecto de desalojar a esa gente, no permitir porque le recuerdo una cosa y es parte de lo que le quiero comentar a la maestra, el proyecto de Refugio Pesquero que nosotros tenemos por años también, que no se ha dado por razones creo que políticas más que nada, lo tenemos vigente, no hemos quitado el dedo del renglón porque ese es un proyecto que ganó un premio a nivel nacional de doscientos y tantos proyectos que se presentaron”, continuó.

Castillo López recalcó que no dejarán de insistir en este proyecto para el desarrollo de un área del Estero de Urías porque actualmente es un lodazal cuando la marea es baja y se rellena por todas partes con lo que quienes realizan estas prácticas de relleno han estado ganando espacio al agua del estero.

”Es una invasión que está ahí, tiene como un mes, mes y medio más o menos que llegaron un sábado en la noche, sábado y domingo, se instalaron, tumbaron todo lo que tenían que hacer y ahí está, yo siento que son unas 10, 15 gentes que están por los lotes o por las casas que hicieron, hicieron casas de cartón, cercaron con madera de esas desechables que traen los tráiler, que las tiran y van y las recogen y las ponen como protección del área donde están asentados”, reiteró.

Precisó que ahí están instaladas esas personas y salen a veces hasta agresivas, incluso algunas de las personas que invaden el lugar son trabajadoras de una empresa grande ubicada en ese mismo Parque.

”Hay una situación que me preocupa más, que hay una emrpesa ahí que como que fortalece esas invasiones porque tiene a trabajadores ahí y eso ya lo vi yo, ya me enfrenté a la persona y me preocupa eso que uno de los empresarios fuertes del parque Bonfil permita eso, no haga algo porque esta gente no esté ahí, sino que la fomenta, eso es lo que me preocupa”, subrayó Castillo López.

También dio a conocer que cada que hay un cambio de administración municipal gestionan una reunión con las nuevas autoridades, por ello en este caso solicitó una cita con la Alcaldesa para plantearle ese tema de la invasión y otros como el que se cambien las lámparas del alumbrado público que ya no funcionan.