Inversión de más de 120 millones de pesos beneficiará a pescadores en Sinaloa

MAZATLÁN._ Con una inversión conjunta entre Gobierno federal y estatal que podría superar los 126 millones de pesos, se buscará beneficiar a cerca de 33 mil pescadores en Sinaloa a través del programa Bien Pesca.

Así lo informó la secretaria de Pesca y Acuacultura de Sinaloa, Flor Emilia Guerra Mena, quien destacó que este apoyo económico tiene como objetivo el preparar a los pescadores de cara al arranque de la temporada de pesca de camarón.

Guerra Mena destacó que con un apoyo de 3 mil 750 pesos por beneficiario, estos se podrán ayudar para equipar sus embarcaciones, redes y otras herramientas necesarias para realizar esta actividad.

“Sinaloa no nada más es líder en producción pesquera y acuícola, sino también en programas sociales, siempre los programas van a quedar por debajo de las necesidades del sector, pero eso no quiere decir que no se apoye a la pesca y acuacultura”, comentó.

“Somos el estado número uno en producción pesquera y acuícola, pero también somos el número uno en programas, gracias no solo a los pescadores, sino a la administración”, añadió.

La titular de la Secretaría de Pesca y Acuacultura señaló que del total presupuestado, 63 millones de pesos ya fueron aprobados por parte del Congreso del Estado, mientras que el monto restante se encuentra en proceso por definirse por parte del Gobierno federal, esto debido al tránsito administrativo del cambio de presidencia.

Por otro lado, Guerra Mena añadió que el programa Bien Pesca Estatal es el único que se tiene a nivel nacional y se ha mantenido de manera constante durante los cuatro años de la actual administración, representando un compromiso con el sector pesquero.

Así mismo, señaló que a pesar de la complejidad administrativa que representa coordinar acciones entre los distintos niveles de gobierno, la actual administración se ha comprometido a garantizar el cumplimiento de este tipo de apoyos.

Como parte de los programas para el apoyo del sector pesqueros, Guerra Mena también mencionó que el destinado a motores marinos con embarcaciones, ha alcanzado una inversión histórica de 75 millones de pesos, consolidándose como uno de los más ambiciosos a nivel nacional.

A través de este programa, se han conseguido la adquisición y entrega de 93 motores marinos y 93 pangas destinadas a las presas en Sinaloa, con el objetivo de brindar equipamiento nuevo y funcional para los pescadores para modernizar sus unidades de trabajo y garantizar condiciones más competitivas y seguras.