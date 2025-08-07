$!Inversiones verticales impulsarán un Mazatlán moderno y ordenado: ADIM

MAZATLÁN._ Más de 20 inversiones verticales detonarán un Mazatlán atractivo y sostenible, considera la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios.

A la fecha existen entre 20 a 30 desarrollos inmobiliarios atorados que no habían podido sacar el permiso de construcción por no permitirles más de 20 niveles, según la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios.

Con el dictamen que avaló la mayoría del Cabildo y deberá irse al Congreso del Estado, los inmobiliarios confían la aprobación a las modificaciones hechas al capítulo denominado Obras Públicas de la Ley de Ingresos del Municipio para este 2025.

Ante la tendencia mundial de la redensificación en la franja costera, en lugar de construir en la periferia de la ciudad, el líder de la ADIM, Carlos Alberto Rivera Vega, destacó que Mazatlán cuenta con alto potencial turístico que estaba limitado a edificios de máximo 20 niveles por reglamentos desfasados que no abonaban a ordenar y hacer sostenible la ciudad.

Este reordenamiento inmobiliario y nuevo impuesto, aclaró que no aplica a quienes construyan casas, para vivienda de interés social ni para residencias en fraccionamientos de lujo; lo pagarán exclusivamente los que inviertan en edificios de gran altura.

Mazatlan cuenta con una gran franja costera con este potencial para que lleguen grandes inversiones inmobiliarias, resaltó el empresario inmobiliario.

“Esto aplica exclusivamente la franja costera y sí lo aplaudimos porque viene a darle a Mazatlán mayor potencial a la parte turística y detonar inversiones de gran nivel para viviendas, de segundo hogar o permanentes”, dijo.

Rivera Vega comparó que hay destinos con rascacielos hasta de 100 pisos o más y Mazatlán se estaba quedando corto.

“Esto viene a darle mayor potencial a la parte turística donde la franja costera está topada y nos estábamos quedando cortos. Hay destinos donde hay edificios de hasta 100 pisos o más y lejos de verlo malo se vuelve un motivo de atracción y orgullo y esto viene a resolverlo”.

Lo anterior lo expuso al referirse a la modificación de la Ley de Ingresos Municipal, recién aprobada como un gran paso que coadyuvará a una ciudad moderna, con reglas claras y certidumbre jurídica para los inversionistas y gobiernos.