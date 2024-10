- Bueno, la ciencia no tiene intención. La ciencia es el descubrimiento de nuevos fenómenos y luego se puede desarrollar en intenciones. Pero la ciencia no tiene intención.

- Pero invertir en ciencia no siempre significa un beneficio para la sociedad porque las empresas o los gobiernos no siempre tienen buenas intenciones.

- No sé cuánto. No soy un experta en clima. Me preocupa que simplemente estemos pretendiendo que no existe el problema.

“Creo que no podemos seguir viviendo como lo estamos haciendo, destruyendo el mundo natural. Tenemos que cambiar la forma en que hacemos química. Tenemos que cambiar la forma en que interactuamos con nuestro medio ambiente, en que construimos ciudades. De lo contrario, no tendremos nada. Dejaremos un mundo degradado a nuestros hijos”.

Sinaloa ve frutos con investigaciones de Arnold

Las investigaciones de Arnold se encuentran rindiendo frutos en el campo mexicano. Mediante su empresa Provivi, fundada en 2013, desarrolla soluciones agroecológicas que buscan disminuir el uso de pesticidas en los cultivos del país.

Sinaloa es uno de los estados donde desde 2020 se ha implementado con éxito el proyecto de Provivi para atacar al gusano cogollero con la aplicación de feromonas de confusión sexual en el cultivo de maíz.

“Es una forma muy sencilla de proteger los cultivos de maíz en la que se rocía una feromona sexual de insectos. Es su ‘Chanel No. 5’ (perfume). La polilla hembra emite un ‘Chanel No. 5’. Pero si lo rocías por todas partes como un perfume, de repente no puede encontrarla. No se aparean y entonces no tienes gusanos en el maíz”, explica la científica de forma coloquial en qué consiste el procedimiento.

“No es tóxico, por lo que no daña a los humanos y tampoco daña a los gusanos”.

- ¿Este método ha tenido éxito en Sinaloa?

- Mucho. Tengo fotos maravillosas de cultivos de maíz. Estuve aquí en 2022 con Provivi y el Secretario de Agricultura vino a inspeccionar. Creo que Sinaloa lo compra para dárselo a los agricultores que tienen pequeñas propiedades. Lo proporciona el gobierno.

- ¿Cuántas áreas hay en Sinaloa trabajando con Provivi?

- No sé los números exactos. Seis mil hectáreas o algo así.

- ¿Por qué es importante no usar pesticidas?

- Te enferman. Los pesticidas dañan la biodiversidad. Es algo muy dañino. Destruyes toda la biodiversidad que protege los cultivos. También enfermas a la gente.

- ¿Este uso de pesticidas está relacionado con que más personas contraigan enfermedades como el cáncer?

- Probablemente sí. No soy epidemióloga, pero creo que bien podría serlo.

- ¿Cuáles son las principales razones por las que las personas, las empresas y los gobiernos no adoptan métodos respetuosos con el medio ambiente?

- Tienen que ser rentables. Si cuestan demasiado, no pueden adoptarlos. Además, no conocen algunos de los nuevos métodos que están disponibles. Los agricultores, por ejemplo, son muy conservadores, necesitan saber que algo va a funcionar. Se necesitan varios años de éxito antes de que estas cosas se adopten ampliamente.