Invertirá Gobierno del Estado $86 millones para terminar Polideportivo ‘Marco Verde’ en la Colonia Benito Juárez

El Gobierno del Estado invertirá cerca de 86 millones de pesos para concluir la construcción del Centro de Desarrollo Comunitario en la Colonia Benito Juárez, que inició la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano con recursos federales en el sexenio del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pero que está parado desde septiembre del 2024.

Con las bases de la licitación con fecha del 17 de abril del presente año por parte del Gobierno de Sinaloa, el inicio de la obra será el 16 de junio del 2026 y la fecha probable de culminación a más tardar el 16 de febrero del 2027, de acuerdo con información proporcionada por el Observatorio Ciudadano de Mazatlán.

El presupuesto base para la conclusión de esta obra ahora denominada Centro Comunitario “Marco Antonio Verde” es de 86 millones 6 mil 187 pesos con 58 centavos, agregó.

De acuerdo con lo que se informó públicamente en su momento, la Sedatu inició la construcción de dicho Centro de Desarrollo Comunitario en el terreno donde por décadas estuvieron las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y el proyecto contemplaba una inversión de 96 millones de pesos de recursos federales del Programa de Mejoramiento Urbano.

Sin embargo, la obra quedó abandonada con cerca de un 60 por ciento de avance desde septiembre del 2024 por parte de la empresa que tenía en ese entonces a cargo su construcción y se inició un litigio por parte de la Sedatu contra la empresa, el cual ya fue liberado, de acuerdo con lo que informó en días recientes de manera pública personal de dicha dependencia federal.

El proyecto original en un principio denominado Multi Equipamiento Benito Juárez es un Centro Deportivo y Cultural que contempla un gimnasio de usos múltiples, salones, explanada al aire libre, módulo de atención de dependencias municipales y Módulo de Vigilancia.

Con la inversión de 86 millones de pesos por parte del Gobierno del Estado la obra estaría duplicando prácticamente su costo original de 96 millones de pesos que contempló la Sedatu, según el OCM.

Este Centro de Desarrollo Comunitario en mención es parte de un paquete de cuatro obras del PMU que incluyó un Skate Park y remodelación de la Plazuela de la Colonia Ricardo Flores Magón; la rehabilitación de una cancha de béisbol en la Colonia Urías y la rehabilitación de la Casa del Marino.