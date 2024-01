MAZATLÁN._ Con el fin de que el recurso que se destina para los programas sociales del Gobierno Municipal no sea mal utilizado en tiempo de campañas electorales, el Alcalde Édgar González Zataráin dio a conocer que solo se destinarán alrededor de 600 mil pesos en este tema.

“Es muy poco, está el dictamen ahí, son como 100 mil (pesos) en cada uno de los rubros, porque traemos una agenda electoral y no queremos que ese tipo de programas se utilice para otro propósito”, mencionó el Alcalde.

El recurso solo se estará dispersando en los próximos días, comentó, sobre todo en el tema de aires acondicionados única y exclusivamente para escuelas de nivel básico.

Hizo el llamado a no politizar estos apoyos, pues en muchos casos se malinterpreta por el uso que se le puede dar, por ese motivo se decidió evitar que tenga mayor presupuesto para que no exista ese señalamiento.

“Se reduce como en un 60 o 70 por ciento, queremos ya una vez aprobado esto, que la próxima semana ya se esté implementando, para que se saque ese tema antes de lo electoral y posterior a lo electoral”, dijo.

Pasando las elecciones se abrirá un rubro de Apoyos Especiales para continuar brindando algunos apoyos a casos muy específicos, explicó el Edil, quien enfatizó que ese programa se institucionalizó recientemente durante su administración.

“Nosotros lo crecimos el año pasado el programa y obviamente lo institucionalizamos, porque no estaba institucionalizado, no había los manuales, no había prácticamente reglamentos, ni lineamientos del programa y no estaba aprobado por Cabildo y el año pasado se formalizó”.

La cantidad dada por González Zataráin se reparte de la siguiente manera, para el programa ‘Peso a Peso en Aires Acondicionados 2024’, ‘50/50 en Materiales de Construcción Básicos 2024’ y ‘Peso a Peso en Electrodomésticos de Primera Necesidad 2024’, se destinarán 100 mil pesos a cada uno, mientras que el ‘Peso a Peso en Aires Acondicionados’ solo para escuelas se destinaron 300 mil pesos.

Durante la Sesión de Cabildo número 54 se aprobaron los tres dictámenes referentes a estos programas sociales, los cuales fueron presentados previamente ante la Secretaría del Ayuntamiento por parte de la Comisión de Gobernación, informó la regidora América Carrasco.

El regidor Bernardo Alcaraz Conde, destacó que estos programas nacieron a través de las necesidades y las solicitudes que se estuvieron recibiendo desde el año 2018 al 2021 en la Dirección de Bienestar y Desarrollo Social, con el objetivo de apoyar a las personas mas vulnerables que se encuentran en rezago social.

La mayoría de las solicitudes recibidas, dijo, fueron de personas que radican en colonias y comunidades de alta marginación y por lo que se vio la necesidad de implementar dichos programas con la finalidad de mejorar las condiciones y habitabilidad de sus hogares.

“Estos programas buscan focalizar subsidios a la comunidad de bajos ingresos que habitan en las zonas urbanas y rurales de mayor marginación y con esto promover acciones que garanticen el derecho de una vivienda adecuada”, mencionó Alcaraz Conde.

“También estos programas han tenido una cobertura municipal completa tanto en la zona urbana como en la zona rural teniendo una gran aceptación por parte de la ciudadanía, el Gobierno aporta la mitad del costo de estos materiales o electrodomésticos o aires acondicionados y las familias o las personas la otra mitad, dentro de los lineamientos vienen topes en la aportación por parte del municipio”, añadió.

Detalló que en el caso de los aires acondicionados es un monto hasta de 6 mil pesos, en materiales para construcción básicos hasta 5 mil pesos y en electrodomésticos un tope de 5 mil pesos por hogar.