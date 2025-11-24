Invertirán $25.9 millones para 21 obras de reencarpetado en calles y avenidas de Mazatlán: Alcaldesa

Con una inversión de 25 millones 963 mil 343 pesos se realizarán dos paquetes de 21 obras en total de reencarpetado en calles y avenidas de Mazatlán cuyos fallos de licitación se darán el 12 y 15 de diciembre próximos, informó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

“Vamos a tener el fallo aproximadamente el 12 de diciembre y el 15, se tratan de obras que son de reencarpetado que vamos a realizar en diferentes lugares de Mazatlán, sobre todo en las zonas más transitadas que lo requieren, van a ser avenidas y calles que lo necesitan, que ya no es solamente con bacheo sino que necesitan el reencarpetado”, añadió Palacios Domínguez este lunes en entrevista.

“Y por lo tanto quiero decirles que van a ser dos paquetes de reencarpetado, se trata de 13 obras en el primer paquete y se trata de ocho obras en el segundo paquete, como les decía estarán listos los fallos el primer paquete el 12 de diciembre y el segundo paquete el 15 de diciembre, en conjunto representa una inversión de 25 millones 963 mil 343 pesos para hacer estas obras que van a ser una cuestión muy importante que se tiene que hacer para modernizar, para mejorar la vialidad y para terminar y cerrar este año muy fuerte en cuanto a obras públicas necesarias se refiere”.

Precisó que dichos trabajos de reencarpetado que comenzarán a principios de enero del 2026 serán en calles como Teniente José Azueta, Canizález, Benito Juárez, Melchor Ocampo y Aquiles Serdán, en el Centro de la Ciudad, y avenidas como Internacional, General Ignacio Zaragoza.

Además de calles y avenidas como Estadio, Juan Pablo II, México 68, Jacarandas, Insurgentes en dos tramos, Emilio Barragán en dos tramos y la calle 5 de Mayo.

“Estas son obras muy necesarias, la gente nos lo pide, es importante para que la gente tenga mejores calles, calles dignas que representen un Mazatlán más moderno y por supuesto vamos a estar informándoles próximamente cuando inicien estas obras”, reiteró la Presidenta Municipal.