Tras manifestar que se están afinando los detalles del Operativo de Seguridad que se implementarán por el periodo vacacional de verano para prevenir hechos delictivos, entre ellos la desapariciones de visitantes, el Secretario de Seguridad Pública Municipal en Mazatlán también dijo que se investiga a más de 150 elementos de dicha corporación por diversos señalamientos en su contra.

”Sí estamos trabajando, todavía no lo finalizamos, porque es conforme se va acercando el periodo es como vamos finalizando los últimos detalles del Plan Operativo para lo que son las vacaciones, tenemos cubiertos ahí un poquito más de elementos en estos tiempos, se van programando, no es que se quiten las vacaciones, simplemente que se van programando y en estos meses no se dan las vacaciones”, expresó Jaime Othoniel Barrón Valdez.

”Así es que tenemos un tiempo para ir dándole los descansos y las vacaciones a los elementos y es donde tenemos un poquito más de personal y es como trabajamos todo lo que es, la zona turística tiene más seguridad para evitar ese tipo de situaciones (de desaparición o privaciones de la libertad de turistas como ya ha ocurrido en otras ocasiones)”.

Aunque argumentando razones de reserva por seguridad no dio a conocer el número de elementos desplegados en la zona turística, agregó que se tiene suficiente personal esa área de Mazatlán.

También dijo no tener el número de denuncias exactas contra elementos de la corporación a su cargo ante la Fiscalía del Estado de Sinaloa, lo que sí es que en la Unidad de Asuntos Internos de la SSPM se investiga a más de 150 elementos.

”No tengo el número exacto, lo que sí les comento que en Asuntos Internos, que muchas veces derivan y si así determina la investigación se le dá vista al Ministerio Público, nosotros tenemos más de 150 investigaciones por diversos motivos, no todas significa que son reales por el hecho de que hay una investigación, objetiva todo el tiempo y ahí se va determinando y se va deslindando la responsabilidad del elemento”, continuó Barrón Valdez.

Recordó que se tiene una investigación en curso por lo difundido en un video en redes sociales de que recientemente presuntamente dos policías agredieron a golpes a un trabajador de la construcción en esta ciudad, pero dijo que en este caso no se tiene una denuncia y es muy importante que se presente la denuncia.

”Lo comentaba la vez pasada, no tenemos denuncia, es muy importante la denuncia, solamente tenemos el video, no se aprecia de hecho en el video, por lo menos en el que yo tuve conocimiento que lo estuvieran golpeando, entonces faltaría ese elemento importante para determinar que hubo o no hubo una lesión, sí se aprecia que se baja una persona, tampoco se aprecian muy bien las características de la persona”, continuó.

”Todo eso se está analizando en la investigación, no lo hago yo (la investigación, sino Asuntos Internos), es lo que les estoy adelantando, entonces sí es importante que lo denuncien, por eso les digo que tengan confianza de hacerlo, yo los acompaño personalmente”.