A todos los integrantes de la Unidad de Reacción que participaron en los hechos en la colonia Lomas del Ébano en los que se les acusa de presunto abuso policial son investigados y también se analiza si desaparecerá o no este grupo formado hace cerca de 6 años, cuyos elementos sí están autorizados para usar capuchas, manifestó el Secretario de Seguridad Pública Municipal, Jaime Othoniel Barrón Valdez.

“Incluye a todos los intervinientes, entonces se tiene que valorar si su actuación fue apegada a derecho, si se encuentra dentro de los protocolos que se tienen para intervenir”, añadió tras confirmar que entre los elementos investigados se encuentra el director de la Policía Preventiva Municipal, Pablo Ramírez Suárez.

“Los que aparecen en el video son como unos 10, 12 elementos, se investiga a todos, a todo el grupo y ahí se va deslindando la responsabilidad”.

De acuerdo con lo que se informó públicamente en su momento, elementos de la Unidad de Reacción fueron señalados en videos de presuntamente cometer abuso policial, allanamiento de morada y robo de dinero en un local de venta de pollos en la colonia Lomas del Ébano, mientras que en otro video se acusa a otros elementos de abuso policial al subir de cabeza a una patrulla a una persona detenida en el área del Parque Industrial Alfredo Bonfil.

Ante declaraciones del Alcalde Édgar González Zataráin la tarde del miércoles de que se busca la desintegración del Equipo Táctico de la SSPM porque no se ocupa una unidad de reacción en Mazatlán y criticó el uso de capuchas por parte de los elementos policiales, Barrón Valdez expresó que aún no le ordenan desaparecer ese grupo, eso se va a valorar.

“Todavía no, eso se va a valorar, no es nada más desaparecerlo, sino que tenemos que tener la autorización del Estado también para hacer eso, entonces si no es muy necesario se puede como lo comenta, hacer otro grupo, formar otro grupo con otro objetivo, no tanto como de reacción, muchas circunstancias que se tienen que valorar para desaparecerlo y crear otro, puede ser de Género, puede ser no sé, reforzar el de Violencia (Familiar), puede ser de Comercio, hay muchísimas áreas en las que podemos aprovechar a los elementos que se encuentran en ese Grupo de Reacción que se creó en un momento por la cuestiones de la violencia, cosa que en lo que respecta a delincuencia organizada afortunadamente no tenemos aquí en el puerto”, continuó.

“Los objetivos de los grupos especiales son para poder realizar operaciones, como lo dice el mismo grupo, especiales en enfrentamientos, intervenciones, de tipo de casos que tienen que ver también con temas federales y es un apoyo que tiene el Municipio, el cual también tiene autorización del Estado para realizar funciones distintas a las que tienen las unidades preventivas normales, las que conocen, las que andan patrullando por los sectores”.

Añadió que este Grupo de Reacción de la SSPM ya tiene más de 5, 6 años de que se creó, casi en la mayoría de los municipios que han tenido problemas o que han estado en algún momento con problemas se han creado grupos especiales como Culiacán, los van modificando o transformando para atender también temas como el robo de vehículos.

También dijo que es necesario que los elementos de las unidades de reacción tengan esa protección del uso de capuchas por su seguridad cuando se trata de atender cuestiones en contra de la delincuencia organizada.

“Todas las unidades especiales de reacción pues por la cuestión, por las actividades que realizan es necesario tener esa protección (del uso de capuchas) por lo que le comento, porque realizan funciones que van más allá todavía de nuestra responsabilidad que es solamente la preventiva, esa es de reacción, esta es de intervención, esta es de investigación, es por eso que se mantiene esa parte por seguridad de los elementos”, expresó.

“Pero igual desaparece (el uso de la capucha) si así es la instrucción y creo que también para mí es lo conveniente”.

Reiteró que en Sinaloa sí se permite que los elementos de las unidades especiales usen capuchas en sus labores para cubrirse el rostro, eso se encuentra dentro de la Ley de Seguridad Pública del Estado, se encuentra bien regulado, no es que carezca de legalidad.

“Es por el riesgo, es para evitar que por las operaciones que se realicen, imagínese cuando se creó, cuando se necesitaba el grupo pues había enfrentamientos, había cuestiones y se protegía la identidad de los elementos, son municipales lo he dicho, son de aquí, imagínese realizar una intervención y llegar a tu casa y saber que te vean la cara, es por eso que se cuida la cuestión de la capucha”, subrayó.

“En el caso de los motociclistas eso lo ven por el sol también que es dañino, por eso se están cubriendo, pero la instrucción que tienen es bajar la capucha cuando van a hacer una intervención, si usted ve una moto que trae, pero ahorita los únicos que pueden (usar capuchas) son los que tienen grupos de reacción”.

Además dijo desconocer de un video donde presuntamente un policía golpea con un teléfono celular a un migrante, añadió que eso tuvo que haber sido hace tiempo porque no hay información ni denuncia de esa situación.