Otro elemento de la Policía Preventiva Municipal de Mazatlán, del denominado Grupo Jaguar, es investigado como presunto responsable de pedir dinero o “mordida” a un ciudadano, ya se notificó de ello al Secretario de Seguridad Pública Municipal y si se demuestra se le suspenderá o dará de baja, informó el Alcalde Édgar González Zataráin.

“Ya está haciendo lo conducente, si procede su baja de inmediato pues que lo den de baja, nada más que hagan el procedimiento, porque no podemos estar ahí, ahí está la evidencia y qué bueno que el ciudadano grabó, ese ciudadano felicidades, que nos ayuden a grabarlos, a denunciarlos, tenemos que frenar eso, la única forma de frenar eso es con la denuncia”, añadió.

“El celular ha servido para eso, para frenar muchas actitudes, muchos vicios, muchas injusticias que se cometen no solamente de policías,de tránsitos, de mucha gente que cometen injusticias, ya ve el músico este que se enredó con ese tema que un video, pues obviamente las redes sociales lo ajusticiaron ahí y obviamente no perdonan las redes sociales y yo les pido que nos ayuden, todo el mundo nos ayude, es la mejor vigilancia que podemos tener, ya no hay mecanismos a veces para tapar este tipo de vicios”.

En julio pasado fueron denunciados en videos un elemento de la Policía de Tránsito Municipal golpeando a un ciudadano cuando ya estaba detenido, entre la qvenida Santa Rosa y el Libramiento Luis Donaldo Colosio; lo mismo un presunto abuso policial en el Parque Industrial Alfredo Bonfil, así como un presunto abuso policial y robo por parte de elementos del Grupo de Reacción de la SSPM en una tortillería en la Colonia Lomas del Ébano y hasta el momento ninguno de los policías ha sido sancionado.

El Alcalde también manifestó que con el problema de que el cauce del Río Presidio rompió la tubería que pasaba por el lecho del mismo se enviaron 20 pipas para abastecer de agua a la población y la gente denunciaba que los operadores hacían de las suyas, operadores de empresas particulares que se contrataron, que empezaron a cobrar el servicio.

”Que empezaron a cobrarles el agua, entonces los empezaron a denunciar, esas denuncias nos ayudan, porque imagínate que 30 pipas que cargan 30 vigilantes pues a lo mejor la cuota crece porque va repartir entre dos, pero el problema es que no es suficiente con ponerle un supervisor, gastarías mucho, sino que la ciudadanía nos ayude a denunciar”, expresó González Zataráin.

Reiteró que se investiga al policía acusado de pedir dinero a una persona y en el procedimiento se verá si amerita suspensión o baja y se procederá conforme corresponda.

También dio a conocer que en el caso de Villa Unión se rehabilitó un pozo construido hace 4 años por el Gobierno estatal y ya se restableció a más del 90 por ciento el suministro de agua potable a esa sindicatura de manera provisional mientras se realiza la licitación para llevar por una tubería sobre el puente de la Carretera Internacional 15 México-Nogales el agua potable de la Planta Tratadora de Los Horcones a la población de esa sindicatura.

Para ésto último se requiere una inversión de 4 millones de pesos, que se tiene que licitar, por lo que se espera hacerlo lo más rápido posible para la instalación de una tubería de acero en el puente en mención y resolver así que nuevamente se la lleve el cauce del río como cuando estaba debajo del lecho del mismo.