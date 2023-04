MAZATLÁN._ Seis casos de policías, principalmente preventivos, son investigados por presuntos actos de corrupción por pedir o quitar dinero a ciudadanos, a uno de ellos hasta lo llevaron a un cajero automático para que sacara el recurso para dárselos; el más reciente ocurrió la noche del viernes y se difundió en un video, informó el Alcalde Édgar González Zataráin.

”Hay cerca de seis casos, por lo mismo, por pedir dinero, por quitarles ahí recursos a los locales y turistas, porque de pronto paran alguien en un retén, de hecho, hay un local que pararon, un joven y le quitaron ahí su dinero y esos casos”, añadió González Zataráin en entrevista la tarde de este sábado.

”Hubo uno la semana pasada que lo llevaron hasta el cajero para que sacara el dinero y pagara, están en el proceso, tenemos que apurarnos porque no queremos que se queden ahí, lo primero que vamos a hacer es dejarlos sin efecto, que no anden en la calle, todavía no están, pero se van a inhabilitar”.

Precisó que dichos policías todavía no están inhabilitados todos, por ejemplo, el de la noche del pasado viernes lo va ver el Secretario de Seguridad Pública Municipal, Jaime Othoniel Barrón Valdez, en dos casos sí están inhabilitados y en otros dos todavía están en proceso.

El Presidente Municipal hizo un llamado a la población a que si algún elemento de la SSPM les quita o les pide dinero a cambio de no aplicarles el procedimiento jurídico correspondiente lo denuncien ante el titular de la SSPM que no está siendo cómplice, no es tapadera en este tema, también que busquen a la Secretaria del Ayuntamiento, al titular del Órgano de Control Interno, que lo denuncien ante la prensa.

”Que hagan ésto, no le hace que hagan el video (como el caso del viernes), está bien porque de ahí lo atraemos nosotros, de ahí jalamos y ya después sí se le llama y si él quiere seguir con la denuncia ya dependerá de él, no importa (que sea mala imagen para Mazatlán), pero va ser peor imagen que tengas tú ese caso, la difusión que van a hacer de boca en boca o con estos videos, es peor”, recalcó.

”Es como cuando a mí me dicen no digas que hay drenaje porque es mala imagen, es mala imagen pasar por un charco ahí de drenaje”.

González Zataráin precisó que la mayoría de los elementos que son investigados por presuntamente quitar o pedir dinero a locales y turistas son preventivos y hay algunos casos de Tránsito, pero son menores.

”El problema es la Policía, la que te sustrae el dinero, el Tránsito actúa un poco más distinto porque ahí se hace el cohecho, ahí te ofrecen y ya lo aceptar, pero acá no, acá sí (te lo quitan), en estos dos últimos casos son preventivos, de los seis casos (que se investigan actualmente) son preventivos”, continuó el Alcalde.

Reiteró que en el caso del video donde el pasado viernes elementos de la Policía Municipal son señalados de presuntamente pedir dinero a un motociclista frente a un hotel de la Zona Dorada el titular de la SSPM va investigar este tema este mismo fin de semana.

”Primero que se le mande a investigación y dejarlo sin que pueda operar para que no ande haciendo daño, se va actuar de esa manera, ya se tiene identificado, en ambos hechos que me han denunciado a mí quienes participaron, en los dos que me mencionaron a mí son distintos) los presuntos responsables), y en este del video tiene ya denuncias anteriores, ha acumulado denuncias anteriores”, expresó.

”El Secretario va actuar ahí por varias vías, una es esa complicada de Honor y Justicia y las otras son darle los procedimientos, incluso si se lleva el caso y así lo considera el Secretario (de Seguridad Pública Municipal) ante Fiscalía (General del Estado) por lo que estás haciendo y va ser muy duro ahí”.