Investigan destino de 150 vehículos entregados en comodato al Ayuntamiento de Mazatlán; camioneta de ‘El Químico’ será reasignada

MAZATLÁN._ Una de las camionetas que utilizaba el anterior Alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, se destinará a la Unidad de Prevención de la Violencia Familiar, además se investiga el destino de 150 vehículos que entregó en comodato al Municipio el Sates y la administración del Gobierno estatal de Quirino Ordaz Coppel, dijo el Presidente Municipal sustituto de Mazatlán.

“Uno de los vehículos que se compró con los recursos de Seguridad Pública y lo regresó, el otro vehículo que traía el Alcalde, un negro que todavía lo trae es de él, personal, una Expedition creo que es, negra, y los otros vehículos pick up yo traigo una de ellas que usaba ahí y hay otras que ya se concentraron en los patios”, expresó Édgar Augusto González Zataráin.

“Y por qué se concentraron en los patios, yo les voy a decir algo, que a lo mejor va ser nota, pero se los adelanto, nos comunicamos hace rato con el Secretario de Finanzas y con el titular del Sates (Servicio de Administración Tributaria del Gobierno del Estado de Sinaloa), precisamente al término de la administración del Gobernador Quirino (Ordaz) se entregaron, dicen ellos, me van a mandar el listado, pero hablan de 150 vehículos que se enviaron para acá”.

Enfatizó que se verá dónde están esos vehículos, reordenarlos, incluso algunos se tendrán que regresar a Culiacán porque están en comodato.

“Dejar lo que sí se ocupa y lo demás regresarlo a Culiacán, que esa es en la etapa en que estamos, yo le pedí hoy a la de Bienes Municipales que identifique el listado que nos van a mandar del Sates cuántos vehículos se recibieron, dónde están esos vehículos; se están concentrando ya en un punto todo lo que hemos estado detectando, camionetas pick up, cerradas, automóviles, incluso hasta camiones venían ahí y todos esos vehículos vamos a dar a conocer en un corte de caja cuántos existen, en qué condiciones están y cuántos hay que regresar”, reiteró.

En la conferencia de prensa de este martes precisó que con relación a uno de los vehículos que utilizaba “El Químico” Benítez, a él siendo Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán le tocó conocer el tema de esa unidad que ahora está en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

“Ese vehículo incluso ya está rotulado para utilizarlo en Seguridad Pública desde hace casi un mes, más, no lo ven en la calle porque no lo hemos utilizado, en un principio nosotros pretendíamos dárselo al área de CAPTA (Centro de Atención y Protección al Turista), pero luego decidimos dárselo a Uniprevi, está el Seguridad Pública, está en resguardo de Seguridad Pública, Uniprevi es la prevención de los delitos familiares”, continuó el Alcalde sustituto.

“Porque de pronto sacan niños, sacan señoras o señores golpeados, maltratados y bueno a veces los trasladan en la patrulla, en la caja, hay que darles un trato digno, para eso se va utilizar ese vehículo, ese vehículo está en Seguridad Pública, no está aquí, no lo voy a usar yo, está rotulado y lo vamos a dar a conocer tan pronto como quede rotulado como Uniprevi”.

Dijo que se va fortalecer esa área de la prevención de la violencia familiar por ello se está abriendo una nueva Unidad que pueda ayudar a atacar a ese problema; era una sola, ya se tendrán dos y se quiere una más para tener bien atendido el tema de la violencia intrafamiliar.

Además, manifestó no tener a la mano la información sobre si el ex Alcalde Benítez Torres cuenta o no como ex funcionario municipal con custodia por parte de elementos de la Policía Municipal.