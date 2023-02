“Ese se pagó por el Ayuntamiento, por supuesto, con recursos del Ayuntamiento, por ejemplo, hoy con el tema de los contratos que se van a dar a medios, a portales que van a ser transparentes, se van a subir a transparencia y que tienen derecho de, va llevar una cláusula ahí en donde nosotros no vamos a coartar el derecho y la libertad que tienen como medios, eso no los obliga a que tengan que ser ni aplaudidores ni tampoco tienen que seguir una línea”, continuó el Alcalde sustituto.

“Yo para qué quiero eso, obviamente no, ni pregunté, ni quise preguntar porque cerré la puerta a eso, no estoy de acuerdo, ¿cómo voy a pagar?”.

“No sé si eran con recursos del Ayuntamiento, pero sí eran pagadas porque a mí ya me las ofrecieron, yo les dije que no, así de sencillo, me tocaron la puerta y dijeron mira te podemos colocar dentro de los primeros lugares, no hombre, olvídate, una vez siendo Alcalde (de El Rosario) me decían te vamos a entregar el premio del Mejor Alcalde de Sinaloa, pero te va costar tanto”, continuó González Zataráin.

“Nos llamó la atención y se está revisando esa parte porque no es correcto, de qué sirve que te pongan en primer lugar cuando tienes tirada la ciudad, no estás trabajando, eso es mentira, eso es mentira muy evidente, yo no comparto eso, es de risa y la verdad me la han ofrecido en dos o tres ocasiones diferentes encuestadora”, añadió González Zataráin en entrevista la mañana de este viernes.

“Pueden ser tan independientes y críticos como lo deben de ser, se les obligaba (antes había cláusulas que los obligaban a publicar notas a favor del Ayuntamiento en turno), ahora van al revés, las cláusulas van a ser que tienen toda esa libertad para hacerlo, que no implica que tengan que (ser aplaudidores de la Comuna), porque eso no es justo, la verdad no es justo, yo en lo particular y ustedes se han dado cuenta, no me gusta esconder nada ante los medios, la mejor defensa que puedes tener ante la sociedad es hablando con transparencia a través de los medios”.

Reiteró que si se trabaja con transparencia se protege y los medios le han ayudado en esa parte porque han transmitido tal cual es la realidad, por lo que no va esconder nada.

“Y no voy a pagar para que me aplaudan, si no pago por el tema de encuestas, de premios, tampoco; hay muchos jóvenes que me han dicho oiga le podemos hacer un montón de redes, oiga hay que usar boots, jamás yo, ni ese ni nada, así naturalito, por eso voy a las colonias y a los pueblos para que de viva voz la gente si está conforme te lo diga, si está enojada te lo diga, si tiene un reclamo te lo haga y no haya necesidad que te ande engañando alguien que te hable al oído y te diga mire qué fregón eres, qué bien vas”, expresó.

También manifestó que procederá legalmente contra cuatro portales que defendían a los del pasado y ahora publican documentos y cantidades falsas en su contra porque están molestos porque está trabajando bien y su gobierno ha logrado buenos resultados como el Carnaval reciente.

“Por ejemplo, uno de esos portales nos cobraba en el Ayuntamiento, entonces hoy ya no cobra, es lógico, pisamos callos, entonces vamos a dar esa relación de todos esos que cobraban que hoy están atacando a través de sus portales falsos porque realmente los usaban nada más para cobrar y que eran los mismos que defendían a los del pasado y que ahora pues ahí más o menos saquen las conclusiones”, subrayó.

“Pero es parte, a mí eso la verdad, qué bueno que lo comenta, no me va a distraer ni me va quitar absolutamente nada, lo único que estoy haciendo, yo tengo una tarea específica y tengo un encargo que hacer y ese encargo hay que concluirlo así como vamos, con buenos resultados, entonces les duele que haya un carnaval exitoso, les duele que haya obras exitosas, les duele que estemos avanzando en temas que nunca se avanzó como en alumbrado público”.