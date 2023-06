MAZATLÁN._ El Órgano Interno de Control del Ayuntamiento de Mazatlán investiga el presunto pago para obtener ascensos en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal en un proceso que realizó la Universidad del Policía, manifestó el Alcalde Édgar Augusto González Zataráin.

“No me han notificado a mí los resultados, no tengo los resultados, todavía no sé si fue o no fue el procedimiento adecuado, una vez que nos notifiquen los resultados pues ya sabremos, lo que sí sé es que hay gente que dicen que alguien pagó ahí porque los incluyeran en la lista y que son los que andan molestos porque creo que dieron una cantidad de dinero fuerte”, continuó González Zataráin la mañana de este viernes en entrevista con personal de medios de comunicación.

“Yo le pedí al Órgano Interno que investigara ese tema porque ahí llegaron rumores de que había habido mano, de que habían metido ahí, más yo no tengo resultados, tampoco me han presentado resultados, ese tema lo trae el Secretario de Seguridad”.

También precisó que él le pidió al Secretario de Seguridad Pública Municipal, Jaime Othoniel Barrón Valdez, que los elementos que trae como auxiliar o escolta no participaran en el procedimiento realizado por la Unipol para obtener ascensos para que no se malinterpretara y no participaron, tampoco lo hicieron quien le ayuda a él como Alcalde a manejar, aunque tenían el derecho de hacerlo.

“Entonces hay que verlo con el tema de la Unipol que fue la que llevó el procedimiento, no lo llevé yo, no lo llevamos nosotros, esperar esos resultados y ver cómo está ese asunto porque a lo que yo tengo entendido y la queja de dos personas que me visitaron hablaban de eso de que había habido dinero de por medio con alguien, dije: pongan la denuncia, señalen, digan a quién le dieron el dinero y que se abra la investigación”, continuó.

“Porque ese tipo de cosas por más transparente que lo hemos querido hacer, o sea, por primera vez se hizo un examen, se hizo un procedimiento y hubo un asunto de que (presuntamente) filtraron el examen con las respuestas y todo eso, que lo vendían, eso fue el rumor que a mí me llegó, yo no tengo la prueba, ese es un rumor aclaro, sin embargo, yo pedí que se investigara eso, no está detenido (el procedimiento), nosotros no lo tenemos, si yo lo tuviera te dijera bien o mal pagaron o no pagaron pues ya está hecho, ya que”.

Recordó que la convocatoria señalaba que los resultados se darían a conocer en febrero pasado, pero quizá no se ha hecho por la investigación que se realiza, pero a él no le urgen los resultados.

“A mí no me urge, a los que les urge es a lo mejor a los que pagaron, les ha de urgir, pero a mí en lo particular no, a lo que me urgía era mandar el primer bloque, como ya de fue el domingo, de cadetes que van a la Academia, esos sí me urgen, y me urge que se vaya otro bloque más, eso sí me urge”, reiteró el Presidente Municipal.