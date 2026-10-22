Invierte Gobierno de Mazatlán $18.8 millones en difusión personal de la Alcaldesa: Chollet Morán

Tras criticar el papel de la Síndica Procuradora, Minerva Osuna Zavala, la Regidora por el PRI Maribel Chollet Morán manifestó que la actual administración de Mazatlán invierte 18 millones 838 mil 116 pesos en la difusión personal de la Presidenta Municipal.

“Como siempre, no aprendió, me cuesta trabajo decirlo pero es muy lamentable la representación, o más bien la nula representación, su falta de oficio político, su discrepancia con el decir y el hacer, ni siquiera entendió las funciones que como Síndica Procuradora tiene para Mazatlán o para los mazatlecos", expresó.

“¿18 millones 838 mil 116 pesos les hacen eco? Eso es lo que esta administración municipal invierte en difusión personal de la Presidenta Municipal, 13 millones 500 mil de manera directa del Ayuntamiento a través del área de Comunicación Social, muy lamentable que el Immujer también esté pagando Comunicación Social cuando es una de las áreas que menos resultados representan y que muy poca difusión tiene de su trabajo, 5 millones 326 mil 116”.

Agregó que se puede seguir sumando, pero tienen censurados sus datos la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, el Instituto Municipal de la Juventud y otras paramunicipales donde también se hacen pagos de convenios de comunicación social para difundir y enaltecer la figura de la Alcaldesa Estrella Palacios.

“Los mazatlecos hoy nos encontramos más vulnerables que nunca, tenemos ante nosotros una realidad asfixiante, un puerto golpeado por la violencia, una crisis económica que ha lastimado profundamente a nuestras familias, negocios cerrando todos los días, negocios que se pierden, servicios públicos colapsados y una seguridad que ya nos cansamos de esperar que llegue a pesar de estar viviendo en una ciudad sitiada”, recalcó.

En su intervención en asuntos generales de la sesión ordinaria de Cabildo realizada este jueves, expresó que hay familias enteras viviendo con miedo de no regresar su casa, miedo de no tener lo necesario para comer mañana, de perder el negocio que durante años construyeron y en muchos de los casos son negocios patrimoniales por generaciones.

Tienen miedo del futuro que les espera a sus hijos, los jóvenes están emigrando de Mazatlán.

“Se acabó ese municipio de oportunidad, de desarrollo y de bonanza que hace unos años gozábamos y presumíamos de tener y por su fuera poco Mazatlán hoy tiene un problema más, una Presidenta Municipal muy preocupada por su futuro político, más por su puesto que por los problemas de su Municipio”, recalcó Chollet Morán.

“No basta con irse a tomar fotografías y grabar videos de un Mazatlán Contigo cuando la ciudad por sí sola habla de la realidad que alteradamente expresa desde este espacio la Presidenta Municipal y que contrasta completamente con la realidad que vivimos todos los días las y los mazatlecos”.

Preguntó a la Alcaldesa si de verdad cree que eso es lo que se merece Mazatlán.

“Alcaldesa Estrella Palacios: ¿de verdad cree usted que esto es lo que se merece Mazatlán, de verdad usted piensa en llegar a la boleta en 2027 con tal descaro, cinismo y desfachatez después de haberle incumplido a las y a los mazatlecos?”, continuó.

“Dice la Síndica que su partido político le permite hacerlo, yo le digo a usted Síndica ¿sabe usted lo que es la congruencia, sabe usted lo que debería representar la moralidad?, porque hay cosas que no solamente son ilegales o son legales, también llevan un grado importante en la moralidad con la que no se está cumpliendo”.

Dijo que los ciudadanos más preocupados por el día a día quieren sensibilidad, empatía, compromiso, pero sobre todo que se les cumpla, no que se esté pensando en el siguiente escaño cuando no tienen cara para regresar siquiera a las calles.

“Si no llevaran aplaudidores a sus eventos, si no les pagaran con despensas o con 200 o 300 pesos esos espacios estarían vacíos, si no los tuvieran amenazados mediante un programa social no asistirían a un sólo evento, así me lo expresa la gente en la calle, Mazatlán necesita Gobierno, Mazatlán necesita gobernabilidad”, subrayó Chollet Morán.

“Y este Cabildo, este cuerpo edilicio habla por sí sólo de la falta de gobernabilidad, ni siquiera en su bancada logró la Alcaldesa construir gobernabilidad, cómo pretende crear y generar gobernanza con las y los ciudadanos, no necesitamos una Presidenta de medio tiempo que todos los días salga a intentar tapar el sol con un dedo, a Mazatlán le urge tener una Presidenta de verdad, que trabaje, que construya, que solucione y que resuelva y en eso Alcaldesa usted ha quedado a deber”.