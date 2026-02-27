Invierte Gobierno de México $3,600 millones en obras de infraestructura en Sinaloa

Proyectos como el MegaBachetón, el paso vehicular en la Carretera México 15y la Avenida Óscar Pérez Escobosa en Mazatlán y la conclusión de la Carretera de San Ignacio a Tayoltita, en Durango, son algunas de los que tiene la SICT en Sinaloa durante este 2026 con una inversión de cerca de 3 mil 600 millones de pesos.

“Entre ellas está la conservación de la Red federal Libre de Peaje que es la carretera San Ignacio-Tayoltita, un puente e infraestructura educativa”, dijo el Secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina en su intervención en la conferencia de prensa de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y su Gabinete de Seguridad en Mazatlán.

“Comienzo con el del Bachetón, en este caso tenemos una inversión para 2026 de mil 271 millones de pesos, estamos trabajando principalmente en la ruta 15 y la ruta 40, Tepic-Mazatlán, Los Mochis-Ciudad Obregón, Culiacán-Guasave y se estará repavimentando 326 kilómetros, la red federal ahorita tiene del orden de mil, estaremos atendiendo toda la señalización tanto de barreras y también el señalamiento horizontal de más de 2 mil 300 kilómetros”.

Precisó que estará llegando el tren de repavimentación y ya se tiene un tren habilitado para caminos alimentadores.

Además dijo que la carretera que va de San Ignacio, Sinaloa, a Tayoltita, Durango, le tocó iniciarla el ex Presidente Andrés Manuel López Obrador, del 2006 al 2018 solamente se intervinieron 15 kilómetros y cuando llegó el anterior Presidente comenzó ya la modernización y la construcción de este tramo.

“Son cerca de 100 kilómetros, de esos 84 están en Sinaloa, son dos carriles, es un trayecto que antes de esta obra se llevaba 10 horas, actualmente se lleva hora y media conectar estos dos puntos, tiene 14 puentes, tres viaductos, un túnel, nos toca a nosotros intervenirla a partir del 2024 y concluir en octubre del 2025”, añadió Esteva Medina.

“Aquí algunos de los datos, son 14 puentes que suman más de 880 metros lineales y tres viaductos de 501 metros lineales, a la Secretaría de Infraestructura le correspondió terminar dos viaductos, dos tramos del Sáuz y construir completamente desde la base el puente El Sáuz, contamos con el apoyo de la Secretaría de la Defensa para la construcción y pavimentación de más de 30 kilómetros de cunetas y repavimentaciones”.

Esta carretera se abrió a la circulación en el 2025, se utilizaron cerca de 8 millones de metros cúbicos de excavación, un millón 650 mil toneladas de acero, 348 obras de drenaje, por lo que fue una obra muy compleja que ya se concluyó.

”Por otro lado aquí en Mazatlán la intersección entre la Carretera 15 y la Avenida Pérez Escobosa se invirtieron 405 millones de pesos, son 800 metros lineales de un puente de cuatro carriles, se inició el 18 de agosto del año pasado, tenía fecha contractual para concluir en agosto de 2026 y se abrió a la circulación ya hace una semana, entonces se concluyó en 6 meses, realmente un gran esfuerzo de los trabajadores de la empresa, de la supervisión”, continuó.

”Y actualmente trabajamos en las laterales para disminuir los problemas de inundación que tiene, entonces vamos a ampliar la capacidad del drenaje y mejorar las condiciones de las laterales”.

Esteva Medina informó que en abril también se estará iniciando la construcción del Bachillerato Tecnológico de Culiacán que se va a terminar en 6 meses.

”Todo esto implica una inversión de cerca de 3 mil 600 millones que tienen un impacto de empleos directos e indirectos del orden de 10 mil 800 empleos”.