“Es rehabilitación y ampliación de capacidad, se duplica la capacidad, estaba en 300 litros por segundo y hoy va quedar en 600 litros por segundo, pero con la diferencia que los equipos anteriores no succionaban la arena, no tenían procesos para la arena, separación de todo lo que tenía que ver con la basura y lo que hacía es que se taparan las bombas, se frenaran y se rebosaban y eso era lo que provocaba todo este mal olor aquí en la zona”, dijo.

Tras escuchar la información de parte de personal de la empresa sobre los trabajos que se realizan en el Cárcamo Atlántico, el Alcalde subrayó que estos trabajos van a estar para antes de que llegue lo más fuerte de las lluvias por ciclones tropicales.

“Sí, va estar para entonces, pero nos explicaban que va ser insuficiente no el equipo, sino donde la envía. ¿Por qué? Porque igual las tuberías no tienen tanta capacidad para agua pluvial, por eso hay rebosamiento por toda la ciudad cuando llueve porque el agua pluvial se combina con el agua del drenaje sanitario y tiene que salir por todos lados”, subrayó González Zataráin.

“Eso va ser inevitable mientras no tengamos un drenaje pluvial aparte en toda la ciudad, más si no lo vamos a poder quitar, temporada de lluvias esto va ser imposible, solamente volver a hacer todo el sistema nuevamente a la par del sanitario el pluvial porque no hay manera, lo rebosas, es cantidad de agua que cae, esos encharcamientos van a parar al drenaje, todos los patios de las casas están conectados a los drenajes sanitarios, entonces imagínate, toda esa agua que cae al patio va a drenaje y empieza a rebosar ahí en cuanto sale, eso no se va poder hacer”, sostuvo.