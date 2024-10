“El propósito es que logremos la confianza sobre todo a los ciudadanos mazatlecos que pueden venir a visitar al Quelite, que puedan venir a visitar La Noria, que incluso en momentos de crisis se avisa, en estos momentos no hay crisis en esta zona, no tenemos esos problemas y por lo tanto no se nos hace justo que a las comunidades se les vaya segregando, se les vaya relegando como sindicaturas, comunidades con conflicto cuando no es así”, dijo.

Por su parte el gestor turísticos de El Quelite, Marcos Osuna dijo que su comunidad está tranquila por lo que espera que las ventas aumenten y ya se restablezca la buena afluencia que tenían antes con cientos de turistas nacionales y extranjeros recorriendo las principales calles de la localidad.