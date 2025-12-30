Invita Alcaldesa a celebración del Fin de Año en el malecón

La Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez reiteró el llamado a las y los mazatlecos y turistas para que asistan este 31 de diciembre a festejar el Fin de Año y la llegada del Año Nuevo en el malecón, por lo que un tramo de la Avenida del Mar será cerrado a la circulación vehicular, entre las avenidas Insurgentes y Rafael Buelna.

“La invitación es para las y los mazatlecos, para la gente que nos está visitando en estos días que asistan a la celebración de Fin de Año, a partir de las 9;00 de la noche en el malecón de Mazatlán vamos a tener un espectáculo de juegos pirotécnicos, un espectáculo de luces y también vamos a tener música en vivo con Roberto Junior”, añadió Palacios Domínguez en entrevista este martes con personal de medios de comunicación.

“Se va cerrar desde la Avenida Insurgentes hasta la Rafael Buelna, son alrededor de 2 kilómetros por los dos carriles van a estar totalmente cerrados, tenemos un operativo logístico, tenemos un operativo de seguridad, el día de mañana me van a ver haciendo un recorrido por toda la zona, estamos en coordinación los tres niveles de gobierno para que este festejo sea muy exitosos, sea un momento muy especial para todos los que estén en Mazatlán y para los mazatlecos para recibir el 2026 con las mejores vibras”.

Agregó que desde Protección Civil se están haciendo campañas de “Di no a la pirotecnia”, por parte de Oficialía Mayor se han decomisado algunos productos de este tipo que se han detectado.

“Y bueno, el llamado a la gente es que asistan a este evento y que también si van a estar con sus familias a la convivencia sana, por parte del Gobierno Municipal vamos a estar atentos y vigilantes de que sea una velada tranquila, en paz y de mucha alegría para todos los mazatlecos y nuestros visitantes”, reiteró la Presidenta Municipal.

Precisó que el cierre a la circulación vehicular en la Avenida del Mar, entre las avenidas Insurgentes y Rafael Buelna, será a partir de las 6:00 horas, por la colocación de un templete y más tarde de mesas.

La Alcaldesa informó que de las 21:00 a las 22:00 horas de este 31 de diciembre en ese espacio se tendrá música grabada, de las 22:00 horas a las 24:00 horas se tendrá música de banda en vivo y Roberto Junior comenzará después de la llegada del Año nuevo y concluirá a las 2:00 horas del jueves 1 de enero.

“El escenario se empezará a instalar a las 6:00 de la mañana frente al Hotel Jacarandas, en Avenida del Mar y se colocarán 180 drones en Avenida del Mar para el espectáculo de drones que durará 8 minutos antes del Año Nuevo, la pirotecnia se detonará exactamente a las 00:00 horas en área de playa”, continuó.

“Hemos visto que cada año la gente se aglomera a las letras turísticas de Mazatlán y siempre está ahí la gente bailando, siempre espera un show, pues quisimos este año sorprenderlos con este festival de las luces, con este festival de pirotecnia y de drones y sobre todo de la música que nos representa como sinaloenses, como mazatlecos que es la música de banda, eso será a partir ya del nuevo año, pero antes de eso va haber muy buen ambiente con un DJ que va estar poniendo música”.

La Presidenta Municipal expresó que para este evento se destinará un monto de un millón de pesos y se cuenta con el patrocinio de una empresa refresquera, además de que el espectáculo de drones también es patrocinado por un empresario de desarrollos inmobiliarios.

Por su parte el Subdirector de la Policía de Tránsito Municipal, Óscar García Peinado, informó que el cierre del espacio en mención comenzará a partir de las 6:00 horas de este miércoles y como rutas alternas los automovilistas podrán utilizar avenidas como Rafael Buelna y Reforma si se dirigen hacia el sur y posteriormente subirán por la Avenida Insurgentes para retomar la Avenida del Mar, y viceversa.

“Se contará con personal de vialidad en los semáforos para coordinar la circulación, además de patrullaje constante para prevenir incidentes viales”, añadió a través de un comunicado de prensa que emitió este martes la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

“La Secretaría de Seguridad Pública Municipal hace un llamado a la ciudadanía a anticipar sus traslados, conducir con precaución y mantener paciencia, informando que la circulación vehicular se normalizará durante las primeras horas del 1 de enero de 2026”.