Invita Alcaldesa a mazatlecos y visitantes a acudir al Gran Maratón Mazatlán 2025

Un llamado a la población mazatleca y a visitantes a que acudan este sábado y domingo al Gran Maratón Mazatlán 2025, del que se espera una derrama de 100 millones de pesos, hizo la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

“Este fin de mes vamos a cerrar muy fuerte en el sector turístico, vamos a tener seis arribos de cruceros, tan sólo el día de hoy llegan tres cruceros que son alrededor de 10 mil personas, entonces en total todo lo que falta de esta semana son 21 mil 400 cruceristas que van a llegar al puerto de Mazatlán, esto es una derrama económica más o menos de 31 millones de pesos”, añadió Palacios Domínguez.

“Invitamos a toda la gente, a todos los mazatlecos, a nuestros visitantes a que vayan y participen del Maratón que va estar el sábado y el domingo, el sábado van a estar las carreras de 5 y 10 kilómetros y el domingo medio maratón y maratón completo, así es que estamos esperando más o menos como 8 mil personas que vengan de diferentes partes de la República, también entre las personas que van y están de observadores, los participantes, es un ambiente familiar, es un ambiente que recomendamos que asistan los mazatlecos y quienes nos visitan”.

Reiteró que la derrama económica que se espera por esta justa deportiva es de cerca de 100 millones de pesos, lo que se verá reflejado en los bolsillos de las familias mazatlecas.

“Y por eso vamos a estar muy atentos de todos los operativos logísticos y los operativos de seguridad para estar en este evento deportivo tan importante que ya se ha convertido en una tradición para todos los mazatlecos y bueno, vamos a estar ahí muy pendientes del desarrollo del evento que se lleve con tranquilidad y que sea de beneficio para los mazatlecos y también sin descuidar las colonias, sin descuidar siempre la seguridad coordinada que tenemos para los distintos sectores de nuestra ciudad”, continuó.

“Solamente del Maratón serían los 100 millones de pesos que consideramos, de los cruceristas estamos hablando de alrededor de 31 millones de pesos entre los 21 mil 400 cruceristas que llegan en esta semana que son seis cruceros, cerramos fuerte este noviembre y también aprovecho la invitación a todos los mazatlecos para que vayan a Parque Central, está renovado, tiene juegos infantiles nuevos, tiene área de comida nueva, tiene también las lanchitas”.

Además se cuenta con módulos donde se rentan bicicletas, espacios totalmente nuevos, embellecidos para que todos vayan en estos días en que ya está más fresco el clima y también visitan el Parque Canino, que es también una novedad ahí en el Parque Central,reiteró la Alcaldesa.