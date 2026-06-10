$!Invita Alcaldesa de Mazatlán a disfrutar evento en Olas Altas este jueves 11

MAZATLÁN._ La Presidenta Municipal, Estrella Palacios Domínguez, invitó a las familias mazatlecas y visitantes a participar en la gran fiesta “Amamos el Futbol, Amamos Mazatlán”, que se realizará este jueves 11 de junio en el paseo de Olas Altas, con actividades recreativas y de convivencia para todas las edades.
A través de un comunicado, la Alcaldesa destacó que el evento se desarrollará en uno de los espacios más emblemáticos del puerto y contará con un amplio programa de entretenimiento para que la ciudadanía disfrute de una tarde y noche llena de ambiente familiar y diversión.
“Quiero aprovechar para invitarlos al evento que tendremos con motivo de la inauguración de la fiesta futbolera. El evento se llama ‘Amamos el Futbol, Amamos Mazatlán’, que se realizará aquí en Olas Altas, del Venadito al Escudo, lo que tendremos es una fiesta del futbol, vamos a tener música de banda en vivo”, expresó la Presidenta Municipal.
La celebración abarcará el tramo comprendido entre el Monumento al Venadito y el Escudo de Mazatlán, y dará inicio a partir de las 14:00 horas. Los asistentes podrán disfrutar de música de banda en vivo, activaciones, intercambio de estampitas, bazar, Mercadito del Bienestar y muchas sorpresas más. Además, se entregarán gratuitamente 500 sobres con estampitas intercambiables para que niñas, niños, jóvenes y aficionados al fútbol formen parte de esta gran fiesta en un ambiente pensado para fortalecer la convivencia y el orgullo por Mazatlán.