$!Invita Alcaldesa de Mazatlán a disfrutar evento en Olas Altas este jueves 11

MAZATLÁN._ La Presidenta Municipal, Estrella Palacios Domínguez, invitó a las familias mazatlecas y visitantes a participar en la gran fiesta “Amamos el Futbol, Amamos Mazatlán”, que se realizará este jueves 11 de junio en el paseo de Olas Altas, con actividades recreativas y de convivencia para todas las edades.

A través de un comunicado, la Alcaldesa destacó que el evento se desarrollará en uno de los espacios más emblemáticos del puerto y contará con un amplio programa de entretenimiento para que la ciudadanía disfrute de una tarde y noche llena de ambiente familiar y diversión.