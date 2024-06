En cuanto al abandono de animales, Julieta Alcocer señaló que en la mayoría de los casos no reciben a los animales sino que son abandonados de manera irresponsable a las puertas del refugio y tan solo en lo que va del mes de junio han dado ingreso por lo menos a 20 animalitos.

“No los hemos recibido, a nosotros no nos dan la oportunidad de recibir, nos los abandonan, son abandonados. La gente me habla, recibimos de 15 a 20 llamadas diarias pidiendo que les recibamos perros y gatos y nuestra situación es muy difícil, no nos dan oportunidad de ayudar a los que nos hablan siempre estamos saturados”, lamentó.

“Los últimos fueron siete cachorros completamente llenos de pulgas y garrapatas con enfermedad en la piel, ya tienen unos cuatro días con nosotros, van a ver como se ven ya ahorita después de tener limpio su lugar y darles su atención”, agregó.

“Al Son del Bolero Concierto con Huella”

Lugar: Viña Mazatlán (Zona Dorada)

Fecha: 29 de junio

Hora: 19:00 horas

Costo del boleto: 200 pesos c/u (cupo limitado de 350 personas)

Venta en :

Instalaciones de Amigos de los Animales; Facebook Amigos de los Animales Humane Society Site; Instagram amigosdelosanimales.mzt

Para mayor información: Whatsapp 669 148 8266