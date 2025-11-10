$!Invita Cáritas IAP Mazatlán a participar en su nueva campaña contra la Retinopatía diabética

MAZATLÁN._ En busca de ayudar a que más personas puedan acceder a tratamientos oculares sin altos costos, la institución Cáritas IAP Mazatlán y Oftavisión presentaron su nueva campaña contra la Retinopatía diabética, a realizarse este próximo 13 de noviembre en las instalaciones “El Factor” de Jardines del Valle. Esta campaña de salud visual busca ofrecer consultas gratuitas para prevenir problemas oculares, principalmente en personas que sufren diabetes e hipertensión, quienes al no atenderse a tiempo, son más vulnerables pasa perder la vista después; así lo dijo el Padre Rafael Martínez, director de Cáritas. En rueda de prensa, Griselda Zamudio, presidenta del Patronato de Cáritas, junto a Iliana Valdez y Joel Cebreros, director de la Clínica Oftavisión, dieron a conocer detalles de la jornada, la cual ya es la cuarta en concretarse durante el 2025. En cada una de ellas se atienden alrededor de 100 personas.

Además de consultas de valoración, también se ofrecerá la primera sesión de láser sin costo; mientras que para aquellos que necesiten continuar su proceso, la clínica cuenta con un tratamiento con costo regular de alrededor 3 mil 250 pesos; precio muy diferente al de otras instituciones, donde ronda hasta los 10 mil pesos. Joel Cebreros mencionó que el 80 por ciento de las personas que se quedaron sin vista debido a la Retinopatía diabética, no se atendieron cuando debieron, por lo que hace el llamado a acudir a la campaña de Cáritas para aprovechar las consultas. Añadió que en jornadas anteriores el 20 por ciento de los pacientes sufría de algún tiempo de diabetes.









