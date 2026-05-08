Invita Club Rotario Mazatlán a carrera para instalar filtros de agua en escuelas

El Club Rotario Mazatlán lanzó un llamado a la comunidad estudiantil y a la ciudadanía en general a participar en la próxima “Carrera por la Salud y Polio plus”, el domingo 17 de mayo, aportando 20 pesos por cada vuelta dada al campo central del estadio Teodoro Mariscal.

Con ello se busca recaudar más de 100 mil pesos para comprar de cuatro a siete sistemas de filtrado de agua para el consumo en escuelas, además de que las familias de los estudiantes puedan abastecer sus casas y que el beneficio de salud sea completo, anunció Alfredo Ruelas Solís, presidente del club.

Detalló que la campaña “Walkathón” promueve la carrera por la salud integral a desarrollarse, con el apoyo del Club Venados, para que pueda darse una mayor participación de competidores y recaudación para adquirir los sistemas de filtraje del agua con un valor comercial de 4 mil dólares, aproximadamente, bajo el esquema de tripartita de la mano de Rotario Internacional de Canadá que promueve la campaña Polio Plus.

“Sabemos que tenemos el tiempo en contra, es muy corto, pero queremos hacerlo el 17 de mayo y ojalá que el clima esté a nuestro favor. Pero creo que vale la pena hacer el esfuerzo y el sacrificio de hacerlo muy temprano para que los niños y estudiantes que participen y la sociedad se pueda retirar temprano y aporten su donación haciendo una competencia por la salud, o sea, por los filtros de la agua y también para la campaña Polio Plus”, destacó.

Ruelas Solís señaló que desde el primer día que que tomó posesión como presidente del club, los integrantes del patronato se fijaron tareas semestralmente de los proyectos a desarrollar, como las jornadas médicas y el evento del año con la Verbena Gastronómica, de donde recaudaron para la compra de 24 paneles solares instalados en la Ciudad de los Niños.

Ahora, con la “Carrera por la Salud”, se espera recaudar fondos que ayuden a comprar e instalar sistemas de filtrado integrales de agua, no solo para beneficio de la comunidad educativa sino también para que se pueda abastecer a la población de los alrededores y generar un beneficio mucho mayor.

“Esperemos que sea un éxito a pesar de las condiciones, porque este evento lo teníamos considerado para el mes de febrero, pero no se pudo por diversas circunstancias. Ya tenemos luz verde para hacerlo el 17 con todo el apoyo del clubes internacionales como de Canadá y de Mazatlán, de sacarlo adelante”.

El presidente del Club Rotario reiteró que no se trata de un filtro y bebederos comunes.

“(Es) todo un sistema de filtrado, bastante caro, donde quizás a lo mejor se puedan poner de tres a siete filtros, porque estamos hablando de que cuestan 4 mil dólares cada sistema”, indicó.

De las escuelas a beneficiar, Ruelas Solís dijo que están siendo detectadas las de alta vulnerabilidad y necesidad para sortearse. El año pasado ya instalaron un filtro y este año pretenden beneficiar con al menos de cuatro a siete, si los donativos alcanzan.

La intención, abundó, es que los filtros integrales donde los alumnos puedan tomar agua, sino llevar agua a su casa ya filtrada, acercando la salud.

“Este sistema integral por eso es tan caro, porque es un sistema que se pueda volver una fuente, entre comillas, donde los pequeños o alumnos y padres de familia, de esa escuela, tengan ese beneficio de poder tener agua filtrada. No para comerciar, es únicamente para autoconsumo”, explicó.

Ruelas Solís insistió que se trata de un proyecto experimental con subvención del club a nivel internacional, de los clubes Rotarios de Canadá que van a apoyar también con recursos.

“Pero por eso nosotros no nos podemos quedar con las manos cruzadas, quietos, porque también es nuestra responsabilidad. Por eso estamos organizando este ‘Walkathón’ y esperamos que la sociedad de Mazatlán, los patrocinadores que ya tenemos, nos apoyen. Ahora lo que nos falta es que las escuelas respondan a pesar de las condiciones, porque el que cada niño que vaya, de almenos una vuelta en el estadio de beisbol, porque va a estar generando una cantidad que se va a transparentar por el Club Rotario con muchísima confianza a nivel mundial y el de Mazatlán, también como vemos el resultado, entonces que la sociedad crea en lo que estamos haciendo y poder concretar esta obra de salud”.

Finalmente, apuntó que la próxima semana estarán ampliando los pormenores de la carrera y quiénes podrán participar.