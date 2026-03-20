$!Invita Conselva a participar en Picnic y limpieza en el Río Presidio

Con la intención de transformar una jornada de limpieza en una experiencia de convivencia y reconexión con la naturaleza, Conselva, Costas y Comunidades convoca a la ciudadanía a sumarse a la quinta edición del ‘Picnic y limpieza en el Río Presidio este domingo 22 de marzo en la comunidad de Villa Unión.
Para esta actividad que conmemora el Día Mundial del Agua se espera la participación de cientos de personas con el objetivo de superar la meta alcanzada el año pasado de 820 kilogramos de residuos recolectados en una hora, con la colaboración de alrededor de 300 voluntarios.
La jornada está programada a iniciar en punto de las 9:30 horas con la congregación y explicación de instrucciones, para posteriormente arrancar con las labores de limpieza de 10:00 a 11:00 horas, y finalmente dar paso a un programa cultural y recreativo.
Con este evento, Conselva busca ir más allá del saneamiento del espacio, promoviendo una relación más cercana y consciente entre los ciudadanos y el entorno natural.
Para esta edición, el encuentro reunirá a estudiantes, colectivos, empresas y voluntarios donde se prevé la participación de instituciones educativas, grupos de senderismo, observadores de aves, los cuales iniciarán con actividades desde temprana hora, así como brigadas empresariales que se sumarán a la limpieza.
En el transcurso del día se desarrollarán diversas actividades como intervenciones de poesía, presentaciones de danza, dinámicas de pintura y dibujo, así como una jornada de siembra de plantas, donde los asistentes podrán elegir semillas para llevar y cuidar en casa.
Conselva informó que se estarán ofreciendo algunos snacks para los asistentes, procurando evitar el uso de desechables, por lo que se invita a los participantes a llevar sus propios termos y guantes, además de que en el lugar se estarán proporcionando costales para facilitar la recolección de residuos.
Por otro lado, se informó que para quienes no cuenten con transporte, se dispondrá de un servicio gratuito con salida desde el estacionamiento de un supermercado en La Marina, el cual tendrá un cupo limitado de 40 personas, los que deberán presentarse a las 8:30 horas para partir en punto de las 9:00 horas y retornar a las 13:00 horas.
De esta forma, con este tipo de iniciativas, Conselva, Costas y Comunidades reafirma su compromiso de fomentar una cultura ambiental activa por el cuidado del agua y el entorno natural, donde la participación ciudadana se convierte en un elemento clave para la protección de los recursos naturales.