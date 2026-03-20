$!Invita Conselva a participar en Picnic y limpieza en el Río Presidio

Con la intención de transformar una jornada de limpieza en una experiencia de convivencia y reconexión con la naturaleza, Conselva, Costas y Comunidades convoca a la ciudadanía a sumarse a la quinta edición del ‘Picnic y limpieza en el Río Presidio este domingo 22 de marzo en la comunidad de Villa Unión.

Para esta actividad que conmemora el Día Mundial del Agua se espera la participación de cientos de personas con el objetivo de superar la meta alcanzada el año pasado de 820 kilogramos de residuos recolectados en una hora, con la colaboración de alrededor de 300 voluntarios.

La jornada está programada a iniciar en punto de las 9:30 horas con la congregación y explicación de instrucciones, para posteriormente arrancar con las labores de limpieza de 10:00 a 11:00 horas, y finalmente dar paso a un programa cultural y recreativo.

Con este evento, Conselva busca ir más allá del saneamiento del espacio, promoviendo una relación más cercana y consciente entre los ciudadanos y el entorno natural.