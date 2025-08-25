$!Invita CRIT Sinaloa a sumarse al boteo masivo del Teletón este próximo 20 de septiembre

MAZATLÁN._ De cara al gran evento Teletón 2025 que se celebrará el 11 de octubre a nivel nacional, personal del CRIT Sinaloa, negocios, institución educativas y voluntarios saldrán a las calles del malecón para realizar el tradicional boteo masivo este próximo sábado 20 de septiembre.

María Gutiérrez, presidenta de Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil de Mazatlán, comentó que esta actividad se estará llevando a cabo para hacer mis ruido y que la gente se anime a participar. Además, hace un llamado a la población para que apoyen a las personas que tengan un cochito amarillo.

“Aprovecho para invitar a las personas el día sábado 20 de septiembre, a lo largo de todo el malecón vamos a tener un boteo masivo; entonces nos van a ver a todas las personas con estos cochitos amarillos que ya inundan todo Sinaloa, y el objetivo justamente es hacer nuevamente mayor ruido camino al Teletón”, indicó Gutiérrez Pérez.

Asimismo, agradeció la labor que han realizado negocios y organismos privados en pro del desarrollo de niños y niños de todo Sinaloa; pues sin su ayuda no podrían reunirse los recursos para atender las necesidades de más de 500 pacientes con alguna discapacidad o autismo que hoy tiene CRIT Sinaloa.

“Decirle a la gente desde hoy, que si ustedes ven ya un cochito amarillo, que bendito Dios, muchos negocios nos han abierto la puerta, muchísimas instituciones educativas nos están ayudando. Entonces, si ustedes ven alguna persona o un cochito en algún negocio, no duden en echarle un pesito, dos pesitos, ya que todas las cantidades suman”.