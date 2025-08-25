$!Invita CRIT Sinaloa a sumarse al boteo masivo del Teletón este próximo 20 de septiembre

MAZATLÁN._ De cara al gran evento Teletón 2025 que se celebrará el 11 de octubre a nivel nacional, personal del CRIT Sinaloa, negocios, institución educativas y voluntarios saldrán a las calles del malecón para realizar el tradicional boteo masivo este próximo sábado 20 de septiembre.
María Gutiérrez, presidenta de Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil de Mazatlán, comentó que esta actividad se estará llevando a cabo para hacer mis ruido y que la gente se anime a participar. Además, hace un llamado a la población para que apoyen a las personas que tengan un cochito amarillo.
“Aprovecho para invitar a las personas el día sábado 20 de septiembre, a lo largo de todo el malecón vamos a tener un boteo masivo; entonces nos van a ver a todas las personas con estos cochitos amarillos que ya inundan todo Sinaloa, y el objetivo justamente es hacer nuevamente mayor ruido camino al Teletón”, indicó Gutiérrez Pérez.
Asimismo, agradeció la labor que han realizado negocios y organismos privados en pro del desarrollo de niños y niños de todo Sinaloa; pues sin su ayuda no podrían reunirse los recursos para atender las necesidades de más de 500 pacientes con alguna discapacidad o autismo que hoy tiene CRIT Sinaloa.
“Decirle a la gente desde hoy, que si ustedes ven ya un cochito amarillo, que bendito Dios, muchos negocios nos han abierto la puerta, muchísimas instituciones educativas nos están ayudando. Entonces, si ustedes ven alguna persona o un cochito en algún negocio, no duden en echarle un pesito, dos pesitos, ya que todas las cantidades suman”.
“Y recordemos que este monto va directo a la atención de los niños y niñas con autismo y discapacidad de nuestro Sinaloa y de nuestro puerto. Gracias a estos donativos, hoy estamos atendiendo a más de 520 niños y niñas en nuestras instalaciones”.
TELETÓN Y CUADRANGULAR DEL BIENESTAR TRABAJARÁN DE LA MANO ESTE OCTUBRE
Por otro lado, María Gutiérrez destacó la alianza que tiene Teletón con el DIF Sinaloa en busca de ver por las necesidades de cientos de niños. Es por eso que mostró todo su apoyo al evento Cuadrangular de la Amistad que justamente se estará celebrando el mismo día.
“Justamente el 11 de octubre es el Juego Cuadrangular aquí en Mazatlán y también inicia el evento Teletón, así que sabemos que juntos vamos a apoyar a todas las personas en Sinaloa. En la semana tuvimos la oportunidad de recibir a la doctora Eneyda Rocha y a todas las direcciones municipales de los DIF, justamente para arrancar esta campaña a nivel estatal”.
“Se repartieron 450 cochitos que nos ayuda el DIF a llenar por todo el territorio. Ellos se suman a este boteo y nosotros también nos sumamos con ellos a todas sus causas; entonces, seguramente también verán mucho de Teletón en este arranque del 11 de octubre en el Cuadrangular del Bienestar”.