$!Invita DIF Mazatlán a participar en la campaña de recolección anual de juguetes

Con el lema “Juntos por una sonrisa” como bandera, el Sistema DIF Mazatlán arrancó su campaña anual de recolección de juguetes en busca de llevar alegrías a más niños y niñas de escasos recursos en esta temporada, por lo cual pidieron a la ciudadanía sumarse a la buena causa con su donativo.

José Luis Gómez Núñez, director del DIF, comentó que nuevamente estarán apelando a la generosidad de los mazatlecos para transformar estas navidades, pues quien así lo decida, podrá llevar juguetes y otros regalos a las Oficinas del DIF en un horario de 8:00 a 16:00 horas. Lo recolectado será entregado en una gran posada con fecha por definir.

“Así es, estamos abiertos para la campaña de juguetes de este año 2025. Estamos esperando por la aportación y generosidad de la sociedad mazatleca para llevar un regalo a los niños que realmente lo necesitan en esta temporada de navidad”, dijo Gómez Nuñez.

“Próximamente vamos a estar anunciando las fechas de las ya famosas posadas del sistema DIF; entonces con mucho gusto los vamos a seguir atendiendo con esta próxima entrega. Los juguetes exactamente los pueden estar dejando ahí en las oficinas centrales del sistema DIF Mazatlán, donde los recibiremos con muchísimo gusto”.