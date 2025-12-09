$!Invita DIF Mazatlán a participar en la campaña de recolección anual de juguetes

Con el lema “Juntos por una sonrisa” como bandera, el Sistema DIF Mazatlán arrancó su campaña anual de recolección de juguetes en busca de llevar alegrías a más niños y niñas de escasos recursos en esta temporada, por lo cual pidieron a la ciudadanía sumarse a la buena causa con su donativo.
José Luis Gómez Núñez, director del DIF, comentó que nuevamente estarán apelando a la generosidad de los mazatlecos para transformar estas navidades, pues quien así lo decida, podrá llevar juguetes y otros regalos a las Oficinas del DIF en un horario de 8:00 a 16:00 horas. Lo recolectado será entregado en una gran posada con fecha por definir.
“Así es, estamos abiertos para la campaña de juguetes de este año 2025. Estamos esperando por la aportación y generosidad de la sociedad mazatleca para llevar un regalo a los niños que realmente lo necesitan en esta temporada de navidad”, dijo Gómez Nuñez.
“Próximamente vamos a estar anunciando las fechas de las ya famosas posadas del sistema DIF; entonces con mucho gusto los vamos a seguir atendiendo con esta próxima entrega. Los juguetes exactamente los pueden estar dejando ahí en las oficinas centrales del sistema DIF Mazatlán, donde los recibiremos con muchísimo gusto”.
Señaló que están solicitando juguetes que no necesiten batería y juguetes no bélicos, ya que buscan llevar un mensaje sano y de paz a la sociedad.
Confirmó que estarán llevando a cabo posadas tanto a zona urbana como a zona rural durante este período, aunque falta por definir la programación.
Continúan apoyos a sindicaturas y colonias de Mazatlán
El director de DIF Mazatlán informó que ante el arribo de la temporada invernal, continúan realizando labores de ayuda a comunidades rurales y urbanas del municipio, donde entregan cobijas, colchonetas, despensas y otros objetos que la sociedad se acerca a pedir en estas fechas.
“Ya hemos estado trabajando en el tema de la temporada invernal por instrucciones de nuestra Presidenta, que pidió que nos activáramos de manera inmediata para llevar los apoyos invernales. Hasta este momento llevamos al Quelite, La Noria, Siqueros, Villa Unión, Pradera Dorada, Pancho Villa”.
“Como podrán ver, vamos tanto a la zona rural, como también en la zona urbana, donde estamos trabajando y pues vamos a seguir conforme se acerquen las fechas, cuando empiece a hacer un poquito más el frío. Se están dando cobijas, colchonetas, despensas y diferentes apoyos que nos están solicitando en las comunidades a las que vamos”.
Añadió que también se ha proporcionado atención psicológica a distintos grupos de la sociedad, mientras que a través de las peticiones que le hacen directamente a la Alcaldesa Palacios, se entregan bastones, sillas de ruedas y otros aparatos necesarios para la comodidad de adultos mayores.