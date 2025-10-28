$!Invita Gran Acuario Mazatlán a su primera cena benéfica para su Hospital de Fauna

MAZATLÁN._ Con la finalidad de recaudar fondos para fortalecer las labores de rescate, rehabilitación y atención médica para animales silvestres, el Gran Acuario Mazatlán Mar de Cortés organizará la primera Cena a Beneficio del Hospital de Fauna, que se celebrará el próximo 20 de noviembre.
Será en el área de jardines del acuario que se estará llevando a cabo esta velada, la cual marcará el inicio de una nueva etapa de compromiso comunitario con la conservación de la fauna.
Así lo dio a conocer en rueda de prensa el director general del Gran Acuario Mazatlán, Simón Noris, el cual expresó como el Hospital de Fauna es uno de los pilares más importantes del acuario.
“Esta cena a beneficio del Hospital de Fauna es muy importante, pues nuestro hospital está sobrepoblado, tenemos muchos animales que requieren atención, más cuidado, más espacio, especialistas, veterinarios, herramientas y medicinas”, comentó Noris.
“Nosotros no recibimos nada del gobierno y no lo decimos como queja, lo hacemos con pasión, con nuestros propios recursos, porque es lo que amamos hacer”, agregó.
Simón Noris señaló que a través de este evento se busca acercar a la gente al hospital, sepan su función y los retos a los que se han enfrentado desde su apertura hace dos años.
Asimismo, destacó que se han atendido a más de 700 animales en este hospital, de los cuales muchos han regresado a su hábitat natural, mientras que otros permanecen en el lugar bajo resguardo por razones médicas o legales.
El director de Cuidado y Bienestar Animal, Luis Rendón, comentó que el hospital funciona como centro de recepción, rescate y atención médica especializada para especies silvestres locales, muchas de estas víctimas de tráfico ilegal, atropellamientos o lesiones provocadas por pérdida de su hábitat.
Luis Rendón comentó que el equipo colabora estrechamente con autoridades ambientales como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Guardia Nacional y la dirección de Ecología y Medio Ambiente municipal, para canalizar los reportes de animales necesitados de ayuda.
“La supervivencia del animal es nuestra prioridad. Recibimos desde aves rapaces, tortugas, boas, venados y mamíferos marinos, hasta animales exóticos decomisados. Cada especie requiere un manejo distinto, un tipo de alimentación y un tratamiento médico especializado”, dijo Rendón.
Por su parte, la doctora Adreissa Páez, directora del Centro de Investigaciones Oceánicas, expresó que esta cena no nada más tiene como propósito recaudar fondos, sino además busca acercar a la comunidad al trabajo científico y humanitario que este realiza.
“Queremos que la gente viva la experiencia de conocer a los cuidadores y veterinarios, de escuchar sus historias, de entender el esfuerzo que implica atender a cientos de animales heridos o decomisados. Esta cena será una oportunidad de conexión real con la conservación”, expresó Páez.
Finalmente, el director ejecutivo del Gran Acuario Mazatlán, Rafael Lizárraga Favela, destacó que lo recaudado se destinará íntegramente al Hospital de Fauna para la compra de equipo y materiales indispensables como transportadoras, kennels, herramientas de manejo de reptiles y aves rapaces, recipientes para alimento, medicamentos, anestesia y mobiliario veterinario.
“El hospital se encuentra sobrepoblado. Cada día recibimos más animales, y eso habla bien del compromiso ciudadano, pero también nos obliga a ampliar capacidades. Queremos que esta sea la primera de muchas cenas, que se vuelva una tradición anual para sostener el trabajo del hospital”, declaró Lizárraga Favela.
De esta forma, el Gran Acuario Mazatlán hace un llamado a la sociedad, empresas y visitantes del puerto a sumarse a esta noble causa, donde los boletos tendrán un costo de 1 mil 320 pesos por persona y se podrán adquirir en redes sociales del acuario o directamente en las instalaciones.
Para esta primera edición se espera contar con la participación de al menos 250 personas, aunque la meta sería superar dicha cifra.
El evento estará incluyendo un recorrido nocturno exclusivo por el acuario, enfocado en la rehabilitación de fauna, además de música en vivo, gastronomía de tres tiempos, mixología nacional, performance artístico y sorteos especiales, iniciando en punto de las 19:00 horas.
“Cada boleto representa una contribución directa a la vida de un animal silvestre. Nuestro sueño es que el hospital siga creciendo, que podamos rescatar, rehabilitar y liberar más especies, y que Mazatlán siga siendo un ejemplo de compromiso con la naturaleza”, puntualizó Norris.