$!Invita Gran Acuario Mazatlán a su primera cena benéfica para su Hospital de Fauna

MAZATLÁN._ Con la finalidad de recaudar fondos para fortalecer las labores de rescate, rehabilitación y atención médica para animales silvestres, el Gran Acuario Mazatlán Mar de Cortés organizará la primera Cena a Beneficio del Hospital de Fauna, que se celebrará el próximo 20 de noviembre. Será en el área de jardines del acuario que se estará llevando a cabo esta velada, la cual marcará el inicio de una nueva etapa de compromiso comunitario con la conservación de la fauna. Así lo dio a conocer en rueda de prensa el director general del Gran Acuario Mazatlán, Simón Noris, el cual expresó como el Hospital de Fauna es uno de los pilares más importantes del acuario. “Esta cena a beneficio del Hospital de Fauna es muy importante, pues nuestro hospital está sobrepoblado, tenemos muchos animales que requieren atención, más cuidado, más espacio, especialistas, veterinarios, herramientas y medicinas”, comentó Noris.







“Nosotros no recibimos nada del gobierno y no lo decimos como queja, lo hacemos con pasión, con nuestros propios recursos, porque es lo que amamos hacer”, agregó. Simón Noris señaló que a través de este evento se busca acercar a la gente al hospital, sepan su función y los retos a los que se han enfrentado desde su apertura hace dos años. Asimismo, destacó que se han atendido a más de 700 animales en este hospital, de los cuales muchos han regresado a su hábitat natural, mientras que otros permanecen en el lugar bajo resguardo por razones médicas o legales. El director de Cuidado y Bienestar Animal, Luis Rendón, comentó que el hospital funciona como centro de recepción, rescate y atención médica especializada para especies silvestres locales, muchas de estas víctimas de tráfico ilegal, atropellamientos o lesiones provocadas por pérdida de su hábitat. Luis Rendón comentó que el equipo colabora estrechamente con autoridades ambientales como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Guardia Nacional y la dirección de Ecología y Medio Ambiente municipal, para canalizar los reportes de animales necesitados de ayuda.



