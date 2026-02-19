$!Invita IMSS Sinaloa a acudir a Macrocentros y actualizar esquemas de vacunación, como el sarampión

Con el propósito de fortalecer la prevención de enfermedades y ampliar la cobertura de vacunación, el Instituto Mexicano del Seguro Social en Sinaloa invitó a la ciudadanía a acudir a los Macrocentros de Vacunación el 21 y 22 de febrero, en un horario de 10:00 a 17:00 horas.
Como parte de las acciones interinstitucionales, la jornada se desarrollará en los siguientes puntos del Estado:
Culiacán:
⦁ UMF No.35, UMF No. 36. UMF No. 46, UMF No. 55 y HGR Nol1
⦁ Plaza Sendero, Plaza San Isidro y Plaza explanada
Los Mochis:
⦁ UMF No. 37
⦁ Domo de la UAS
Mazatlán:
⦁ UMF No.45, UMF No. 56 y HGZ No.3
⦁ Biblioteca Central de la UAS
Escuinapa: Plazuela Municipal
El Rosario: Plaza Soriana
Guasave: HGZ No.32
Guamúchil: HGSZ No.30
Navolato: HGSZ No.4
Costa Rica: HGZ No. 28
Durante la jornada se aplicarán dosis contra sarampión y rubéola (SR), triple viral (SRP), influenza, COVID-19 y neumocócica 13 valente, conforme a los lineamientos del Programa de Vacunación Universal.
Tania Clarisa Medina López, titular del IMSS en Sinaloa, destacó que la vacunación es una de las medidas más efectivas para prevenir enfermedades y reducir complicaciones, por lo que exhortó a la ciudadanía a revisar su esquema y aplicarse los biológicos correspondientes.
Grupos de atención:
⦁ Sarampión y rubéola: niñas y niños de 6 a 11 meses; personas de 10 a 49 años sin antecedente de vacunación o con esquema incompleto.
⦁ Triple viral: niñas y niños de uno a 6 años para iniciar o completar esquema.
⦁ Neumocócica 13 valente: personas de 60 años y más sin antecedente de vacunación.
⦁ Covid-19 e influenza: menores de 6 a 59 meses para iniciar o completar esquema, así como personas adultas que lo requieran.
Se recomienda acudir con la Cartilla Nacional de Salud para facilitar el registro y actualización del esquema correspondiente.
El IMSS en Sinaloa mantiene acciones permanentes para proteger a la población mediante la prevención y el acceso oportuno a la vacunación.