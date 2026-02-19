$!Invita IMSS Sinaloa a acudir a Macrocentros y actualizar esquemas de vacunación, como el sarampión

Con el propósito de fortalecer la prevención de enfermedades y ampliar la cobertura de vacunación, el Instituto Mexicano del Seguro Social en Sinaloa invitó a la ciudadanía a acudir a los Macrocentros de Vacunación el 21 y 22 de febrero, en un horario de 10:00 a 17:00 horas. Como parte de las acciones interinstitucionales, la jornada se desarrollará en los siguientes puntos del Estado:

Culiacán: ⦁ UMF No.35, UMF No. 36. UMF No. 46, UMF No. 55 y HGR Nol1 ⦁ Plaza Sendero, Plaza San Isidro y Plaza explanada Los Mochis: ⦁ UMF No. 37 ⦁ Domo de la UAS Mazatlán: ⦁ UMF No.45, UMF No. 56 y HGZ No.3 ⦁ Biblioteca Central de la UAS Escuinapa: Plazuela Municipal El Rosario: Plaza Soriana Guasave: HGZ No.32 Guamúchil: HGSZ No.30 Navolato: HGSZ No.4 Costa Rica: HGZ No. 28

Durante la jornada se aplicarán dosis contra sarampión y rubéola (SR), triple viral (SRP), influenza, COVID-19 y neumocócica 13 valente, conforme a los lineamientos del Programa de Vacunación Universal. Tania Clarisa Medina López, titular del IMSS en Sinaloa, destacó que la vacunación es una de las medidas más efectivas para prevenir enfermedades y reducir complicaciones, por lo que exhortó a la ciudadanía a revisar su esquema y aplicarse los biológicos correspondientes.