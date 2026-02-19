Mazatlán
|
Prevención

Invita IMSS Sinaloa a acudir a Macrocentros y actualizar esquemas de vacunación, como el sarampión

Los Macrocentros de vacunación en Sinaloa operarán el 21 y 22 de febrero, de 10:00 a 17:00 horas, donde podrán recibir además vacunas contra rubéola, influenza, Covid-19 y neumocócica 13 valente
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
19/02/2026 17:00
19/02/2026 17:00

Con el propósito de fortalecer la prevención de enfermedades y ampliar la cobertura de vacunación, el Instituto Mexicano del Seguro Social en Sinaloa invitó a la ciudadanía a acudir a los Macrocentros de Vacunación el 21 y 22 de febrero, en un horario de 10:00 a 17:00 horas.

Como parte de las acciones interinstitucionales, la jornada se desarrollará en los siguientes puntos del Estado:

$!Invita IMSS Sinaloa a acudir a Macrocentros y actualizar esquemas de vacunación, como el sarampión

Culiacán:

⦁ UMF No.35, UMF No. 36. UMF No. 46, UMF No. 55 y HGR Nol1

⦁ Plaza Sendero, Plaza San Isidro y Plaza explanada

Los Mochis:

⦁ UMF No. 37

⦁ Domo de la UAS

Mazatlán:

⦁ UMF No.45, UMF No. 56 y HGZ No.3

⦁ Biblioteca Central de la UAS

Escuinapa: Plazuela Municipal

El Rosario: Plaza Soriana

Guasave: HGZ No.32

Guamúchil: HGSZ No.30

Navolato: HGSZ No.4

Costa Rica: HGZ No. 28

$!Invita IMSS Sinaloa a acudir a Macrocentros y actualizar esquemas de vacunación, como el sarampión

Durante la jornada se aplicarán dosis contra sarampión y rubéola (SR), triple viral (SRP), influenza, COVID-19 y neumocócica 13 valente, conforme a los lineamientos del Programa de Vacunación Universal.

Tania Clarisa Medina López, titular del IMSS en Sinaloa, destacó que la vacunación es una de las medidas más efectivas para prevenir enfermedades y reducir complicaciones, por lo que exhortó a la ciudadanía a revisar su esquema y aplicarse los biológicos correspondientes.

$!Invita IMSS Sinaloa a acudir a Macrocentros y actualizar esquemas de vacunación, como el sarampión

Grupos de atención:

⦁ Sarampión y rubéola: niñas y niños de 6 a 11 meses; personas de 10 a 49 años sin antecedente de vacunación o con esquema incompleto.

⦁ Triple viral: niñas y niños de uno a 6 años para iniciar o completar esquema.

⦁ Neumocócica 13 valente: personas de 60 años y más sin antecedente de vacunación.

⦁ Covid-19 e influenza: menores de 6 a 59 meses para iniciar o completar esquema, así como personas adultas que lo requieran.

Se recomienda acudir con la Cartilla Nacional de Salud para facilitar el registro y actualización del esquema correspondiente.

El IMSS en Sinaloa mantiene acciones permanentes para proteger a la población mediante la prevención y el acceso oportuno a la vacunación.

#Campaña
#Vacunación
#IMSS Sinaloa
#Sarampión
#Prevención
#Fin de Semana
#Cobertura
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube