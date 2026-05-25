Invita Instituto de la Juventud de Mazatlán a celebración del Día del Estudiante

El Gobierno de Mazatlán, a través del Instituto Municipal de la Juventud, llevará a cabo este martes el festejo por el Día del Estudiante en Parque Central, en un evento denominado “Mazatlán Fest’”.

El evento será gratuito para todos los estudiantes del Municipio, dando inicio a las 10:00 y culminando a las 14:00 horas.

Por tal motivo, las autoridades lanzaron varias invitaciones en sus redes sociales en busca de generar espacios seguros de convivencia, entretenimiento y recreación para todos.

Con la explanada del Parque Central como escenario, la jornada contará con actividades recreativas, concursos, dinámicas, shows musicales y una fiesta con regalos para los estudiantes más destacados de las competencias organizadas por el IMJU.

La actividad central será el Rally Deportivo IMJU que involucrará a secundarias como ETI 5, ETI 77, Secundaria Federal 1, Secundaria Federal 3 y otros planteles de la ciudad.

Se espera que el evento logré reunir a más de 300 estudiantes promoviendo la sana diversión y la integración entre compañeros.

“Es una invitación a diferentes secundarias del puerto para que participen en el rally y se motive a todos. Habrá música, comida y alguno premios para las dinámicas que vamos a realizar con los chicos de la ciudad”, explicó la titular de IMJU, Arantxa Ahumada hace una semana.

El Instituto de la Juventud realizó el pasado viernes una jornada de arborización en la comunidad de El Moral junto a estudiantes de la secundaria Conafe, promoviendo el cuidado del medio ambiente y la participación juvenil; esto también como parte de las actividades por Día del Estudiante.