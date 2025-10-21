$!Invita la parroquia de San Judas Tadeo a participar en sus festividades anuales

Como ya se ha hecho costumbre cada año, la parroquia de San Judas Tadeo, en el fraccionamiento Sábalo Country, tendrá un programa de actividades muy variado para festajar al “Santo de las causas perdidas”, en el que destacan su tradicional kermés el día 28 de octubre y peregrinaciones en días previos. En un llamado a los feligreses de la región y de todo Mazatlán, la congregación de San Judas invita a visitar la parroquia a partir de este semana, cuando inician las misas del novenario en horarios de 17:00 y 18:30 horas, las cuales serán promovidas por colonos de las colonias y privadas de los alrededores.

En tanto, la primera caravana se llevará a cabo el viernes 24 de octubre, con la “Peregrinación Motorizada” a cargo de los trabajadores del volante y devotos de San Judas. La salida será a las 17:00 horas en el cruce de Avenida Rafael Buelna con Avenida del Mar, para terminar en la parroquia. El sábado 25 de octubre toca el turno para la “Peregrinación en Motos”, la cual estará a cargo de Orlando Partida con una larga caravana que iniciará a espaldas del Café Marino a las 17:00 horas, para avanzar hacia Avenida Miguel Alemán, luego Olas Altas por todo el malecón; Zona Dorada y llegando a Sábalo Country para una misa. El domingo 26 de octubre habrá doble caravana para amenizar los festejos de San Judas. Primero con la “Peregrinación de las Familias Ciclistas”, que salen a las 7:30 horas desde La Puntilla; avanzando después por Avenida Emilio Barragán hacia Miguel Alemán, Paseo Claussen y toda la franja costera hasta llegar a la iglesia.

Mientras que la “Peregrinación de Charros y Cabalgatas” se concentrará a las 10:00 horas en avenida Quirino Ordaz, frente al monumento de Don Cruz Lizárraga. Los jinetes tomarán su curso por el malecón de Mazatlán y Avenida Camarón Sábalo hasta llegar a la misa de 11:00 horas que se ofrecerá en San Judas. Tras pasar la última misa del novenario el día lunes 27 de octubre, llega la !Magna Peregrinación a pie” desde Villa Unión el día 28, en la que un grupo de feligreses muestran su fe con una ardua caravana desde las 8:00 horas, misma que tendrá puntos de descanso en El Castillo, Urías, ICO, Mcdonald’s de Zona Dorada y Arco de El Cid, donde las personas se pueden unir a la marcha.