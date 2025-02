$!Invita Luis Arturo Sánchez en Mazatlán a vivir una vida plena

Basado en su enseñanza y capacitación en desarrollo humano, Sánchez Reynoso expuso puntos importantes para vivir con armonía y no voltear atrás para decir que hubiera sido mejor vivir las cosas de una mejor forma.

Los asistentes al lugar disfrutaron de una plática de la importancia de cómo vivir la vida y la manera de hacerlo como elección y no como una obligación.

Hizo mucho énfasis en liberarse de la mente, no seguir por el camino de los cuentos que nos han hecho creer en la vida, sino por el contrario, plasmar nuestro legado día a día bajo la dirección de los valores humanos que hoy en día ya no se llevan a cabo.

“Todos queremos tener recuerdos de alegría, de felicidad, tener armonía, vivir sin remordimientos, pero muchas de las veces no lo hacemos porque nos dijeron que en la vida hay que seguir el camino que así nos dijeron que tenía que ser”, expresó Sánchez Reynoso.

“Hay que entender que lo que nos pasa no es culpa de nadie, no es culpa de las personas, nosotros somos los responsables de nuestras vidas y no culpar a los demás. La responsabilidad es de cada quien”.