$!Invita MazConCiencia a participar en una nueva jornada de limpieza en el manglar de la Isla de la Piedra

Con el propósito de seguir protegiendo los ecosistemas naturales de la irresponsabilidad humana, la organización MazConCiencia realizará este próximo sábado una nueva jornada de limpieza en el manglar de la Isla de la Piedra, un sector natural que se ha visto muy golpeado por residuos y basura. De cara a este compromiso ambientalista, Sofía Trejo Lemus, líder de MazConCiencia, y su equipo, hacen la invitación a la ciudadanía a sumarse en esta labor, que se llevará a cabo a las 7:00 horas, pero con una concentración previa a las 6:50 horas en el embarcadero de la Isla de la Piedra.

A través de sus redes sociales, MazConCiencia resaltó la importancia de no descuidar los manglares y librarlos de cualquier basura que llega desde el mar, señalando que cada acción cuenta y cada plástico retirado es una amenaza menos para el entorno mazatleco. ”Los manglares son uno de los ecosistemas más valiosos para las comunidades costeras, ya que actúan como barrera natural frente a los efectos del cambio climático, protegen de inundaciones y huracanes, y sostienen una gran biodiversidad. Sin embargo, también se encuentran entre los más vulnerables ante la contaminación, especialmente por la acumulación de plásticos de un solo uso”, dijo Trejo Lemus. ”En MazConCiencia hemos asumido el compromiso de conservar la franja de manglar ubicada en la Isla de la Piedra, un espacio que diariamente recibe cientos de residuos plásticos arrastrados por las corrientes y que, además, constituye un importante sitio de descanso para aves migratorias”, añade.