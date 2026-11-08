$!Invita sacerdote a vivir con sabiduría y generosidad

La importancia de vivir con sabiduría, actuar con generosidad y aprovechar el tiempo con los seres queridos fue el mensaje que compartió el sacerdote xaveriano Carlos Abraham Zamora durante la celebración de la misa en la Parroquia del Señor de la Divina Misericordia.
Ante los asistentes, el religioso ofició la ceremonia eucarística, en la que retomó las lecturas del día para reflexionar sobre la búsqueda de la sabiduría, la preparación espiritual y la necesidad de mantener viva la esperanza.
Durante su homilía, explicó que la sabiduría no consiste solamente en acumular conocimientos o información, sino en tener la disposición de ponerlos al servicio de los demás, mediante acciones que reflejen bondad y solidaridad.
“Hay gente que tiene tanta información de tantas cosas, pero es incapaz de poner las manos para hacer un tipo de servicio de ayuda a los demás”, expresó.
Al referirse a la primera lectura del libro de la sabiduría, el sacerdote destacó que valores como la verdad, la belleza y la bondad permiten a las personas acercarse a Dios y encontrar una orientación para su vida.
También retomó la parábola de las diez jóvenes que esperaban la llegada del esposo, en la que cinco fueron previsoras y llevaron aceite adicional para sus lámparas, mientras que las otras no tomaron esa precaución.
A partir de este pasaje del Evangelio de San Mateo, señaló que estar preparados va más allá de contar con recursos materiales o avances tecnológicos, pues se trata principalmente de mantener una actitud responsable y considerada con quienes nos rodean.
“No es importante ni siquiera el grado de tecnología que tengamos, la prevención sigue siendo la misma. No es el grado de tecnología, es la actitud que tú tienes para poder no solamente tener una vida cómoda, sino también ayudar a los demás”, manifestó.
El religioso también invitó a los presentes a no dejar de lado las muestras de cariño hacia sus familiares, al recordar que en ocasiones las personas pueden dedicar demasiado tiempo a aprender sobre emociones y sentimientos, pero olvidan expresar afecto a quienes tienen cerca.
Como ejemplo, compartió la experiencia de una mujer que le comentó que después de leer mucho sobre las emociones, se había dado cuenta de que a quien menos abrazaba era a su propia madre.
Ante esta reflexión, pidió a los fieles aprovechar la compañía de sus seres queridos y demostrarles su cariño mientras tienen la oportunidad.
Finalmente, expresó su deseo de que Dios ilumine a los asistentes y fortalezca en ellos la sabiduría para que se traduzca en acciones cotidianas de generosidad, amor y ternura dentro de sus hogares.