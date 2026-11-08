$!Invita sacerdote a vivir con sabiduría y generosidad

La importancia de vivir con sabiduría, actuar con generosidad y aprovechar el tiempo con los seres queridos fue el mensaje que compartió el sacerdote xaveriano Carlos Abraham Zamora durante la celebración de la misa en la Parroquia del Señor de la Divina Misericordia. Ante los asistentes, el religioso ofició la ceremonia eucarística, en la que retomó las lecturas del día para reflexionar sobre la búsqueda de la sabiduría, la preparación espiritual y la necesidad de mantener viva la esperanza. Durante su homilía, explicó que la sabiduría no consiste solamente en acumular conocimientos o información, sino en tener la disposición de ponerlos al servicio de los demás, mediante acciones que reflejen bondad y solidaridad.







“Hay gente que tiene tanta información de tantas cosas, pero es incapaz de poner las manos para hacer un tipo de servicio de ayuda a los demás”, expresó. Al referirse a la primera lectura del libro de la sabiduría, el sacerdote destacó que valores como la verdad, la belleza y la bondad permiten a las personas acercarse a Dios y encontrar una orientación para su vida. También retomó la parábola de las diez jóvenes que esperaban la llegada del esposo, en la que cinco fueron previsoras y llevaron aceite adicional para sus lámparas, mientras que las otras no tomaron esa precaución.



