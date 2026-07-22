Invita Samaz a descubrir el universo con taller gratuito de astronomía para aficionados

Con el objetivo de acercar la astronomía a la población y fomentar el interés por la observación del cielo, la Sociedad Astronómica Mazatleca anunció el inicio del Taller del Astrónomo Aficionado, un programa gratuito dirigido a personas interesadas en conocer más sobre el universo y las herramientas utilizadas para su exploración.

Así lo dio a conocer la Samaz a través de sus redes sociales, donde informaron que las sesiones comenzarán el próximo 25 de julio y se llevarán a cabo todos los sábados de 16:00 a 20:00 horas en la sede de la sociedad, ubicada dentro del Parque Central de Mazatlán.

En el comunicado, detallaron que el taller está dirigido a personas de 12 años de edad en adelante y no requiere experiencia previa ni registro anticipado, por lo que cualquier interesado podrá integrarse libremente a las actividades.

De acuerdo con la convocatoria emitida por Samaz, el programa abordará temas relacionados con el uso y funcionamiento de telescopios, observación del cielo nocturno, interpretación de mapas estelares, técnicas básicas de astrofotografía y el aprovechamiento de herramientas digitales para la exploración astronómica.

Además, los participantes tendrán la oportunidad de conocer aspectos prácticos como la construcción de observatorios caseros, la planeación de jornadas de observación y campamentos astronómicos, así como la elaboración de un telescopio artesanal.

La asociación destacó que el taller busca ofrecer conocimientos accesibles tanto para quienes apenas se acercan a la astronomía como para quienes ya cuentan con experiencia y desean fortalecer sus habilidades de observación.

Las actividades se desarrollarán de manera semanal y combinarán contenidos teóricos con ejercicios prácticos, permitiendo a los asistentes familiarizarse con los instrumentos y métodos utilizados por los aficionados a esta ciencia.

La duración total del taller dependerá del avance de los temas y de las dinámicas que se realicen durante cada sesión.

De esta forma, con esta iniciativa, la Sociedad Astronómica Mazatleca busca continuar impulsando la divulgación científica en el puerto y brindar un espacio donde niños, jóvenes y adultos puedan acercarse al conocimiento del cosmos de una manera accesible y participativa.