$!Invita Sectur a touroperadores a inscribirse al programa Enamórate de Sinaloa 2026

La Secretaría de Turismo convocó a touroperadores, agencias de viajes y profesionales del turismo legalmente constituidos a participar en la edición 2026 del programa Enamórate de Sinaloa.

Mireya Sosa Osuna, Secretaria de Turismo estatal, señaló que el programa tiene como finalidad impulsar la oferta turística del estado, contemplando tours en los 20 municipios, tomando como ancla los cinco Pueblos Mágicos y los 12 Pueblos Señoriales, con el fin de dar a conocer la oferta cultural, artesanal y gastronómica local.

“En Sinaloa el turismo no se queda en un solo lugar, sino que se mueve, se conecta y llega a cada rincón del estado, de esta forma abrimos la convocatoria 2026 del programa Enamórate de Sinaloa, una invitación para touroperadores y agencias de viaje que quieran ser parte de un turismo que genera experiencias y oportunidades para todas y todos”, señaló.