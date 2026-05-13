Invita Sectur a vivir La Gran Escapada 2026

Mazatlán, Sinaloa, 13 de mayo de 2026.- Del 18 al 21 de junio se llevará a cabo La Gran Escapada 2026, con la participación de cámaras de comercio, servicios y turismo afiliadas a Concanaco Servytur México y empresas del sector turístico, en busca de fortalecer el turismo interno mediante promociones y experiencias accesibles para los mexicanos.

La segunda edición de este programa fue presentada en una rueda de prensa a nivel nacional presidida por Octavio de la Torre, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), a la que asistieron de forma presencial y virtual los secretarios de Turismo del país, encabezados por Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo de México.

Al terminar el enlace, Mireya Sosa Osuna, secretaria de Turismo de Sinaloa, señaló ante medios de comunicación en Mazatlán que esta iniciativa se consolida como una plataforma efectiva que promueve la oferta turística del país, incentivando la participación de empresas y facilitando el acceso de las personas consumidoras a promociones atractivas.

“Hoy nos reúne una iniciativa que representa una gran oportunidad para seguir promoviendo el turismo como motor de bienestar, desarrollo económico y prosperidad compartida para nuestra gente. Este programa evoluciona en 2026 con una visión más amplia, incorporando mejoras operativas, digitalización y mayor alcance, consolidándose como una plataforma permanente de promoción turística nacional”, explicó.

En la reunión con los medios la acompañaron Gabriela Alvarado, de la Asociación de Hoteles Tres Islas de Mazatlán; Sergio Romero, de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Mazatlán y Pedro Miguel Castillo, del consejo directivo de Canirac Mazatlán.

Considerado como el Buen Fin del turismo, el objetivo central de La Gran Escapada es incentivar la planeación y compra anticipada de servicios turísticos, conectando a las personas consumidoras con empresas formales del sector, a fin de facilitar el acceso a viajes, hospedaje, transporte y experiencias, en condiciones competitivas, seguras y verificables.

“Desde Sinaloa celebramos este tipo de iniciativas que incentivan el consumo turístico nacional, fortalecen el mercado interno y permiten que más personas descubran la grandeza de nuestros destinos, nuestras tradiciones, nuestra gastronomía y, sobre todo, la calidez de nuestra gente. Porque viajar también significa generar oportunidades para nuestras comunidades, fortalecer a las empresas locales y seguir impulsando el bienestar de miles de familias que dependen del turismo”, aseguró Sosa Osuna.

La Gran Escapada contempla la participación de empresas turísticas de todo el país, una plataforma digital para la difusión de promociones y una campaña nacional e internacional que permitirá ampliar el alcance de esta estrategia.

“También queremos hacer una invitación a todas las empresas, prestadores de servicios turísticos, comercios y negocios interesados en formar parte de La Gran Escapada a que se registren a través de la plataforma oficial: www.lagranescapada.com.mx. El registro de participantes permanecerá abierto hasta el 17 de junio y será una gran oportunidad para sumarse a esta estrategia nacional de promoción turística y comercial que permitirá ampliar su alcance y conectar con más visitantes y consumidores en todo el país”, detalló.

La funcionaria estatal reconoció la coordinación institucional entre la Secretaría de Turismo, Concanaco Servytur, Profeco, cámaras y organismos empresariales que participan en La Gran Escapada.

“En Sinaloa seguiremos sumándonos a las estrategias que fortalezcan al turismo como una herramienta de desarrollo económico, promoción cultural y prosperidad compartida para nuestra gente. Estoy segura de que esta iniciativa seguirá generando beneficios directos para miles de empresas, prestadores de servicios y comunidades en todo México”, puntualizó.

Por su parte, Gabriela Alvarado, de la Asociación de Hoteles Tres Islas de Mazatlán, resaltó que con este tipo de iniciativas se busca que los visitantes se lleven la mejor experiencia de su estancia en el puerto.

“Cualquier acción que fortalezca al destino es importante y nosotros desde la Asociación de Hoteles Tres Islas vamos a participar en esta iniciativa, lo importante es diversificar el turismo que viene a Mazatlán y que los visitantes se vayan contentos”, expresó.

Sergio Romero, de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Mazatlán, apuntó que este tipo de acciones contribuyen a una mejor distribución de la actividad turística durante el año.

“Estamos encantados de participar y muy interesados en fortalecer el turismo interno y de generar grandes promociones para que Mazatlán sea uno de los destinos destacados en este programa”, comentó.

Pedro Miguel Castillo, del consejo directivo de Canirac Mazatlán, reiteró que el sector restaurantero apoya al 100 por ciento este programa que fortalece la actividad turística en el puerto.

“Desde Canirac nos sumamos a este programa, es muy importante dar una buena imagen de Mazatlán, mostrar nuestras fortalezas y mediante estas iniciativas poder invitar a los turistas a que nos visiten”, subrayó.