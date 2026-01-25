$!Invita SSPM el próximo curso de certificación para salvavidas en Mazatlán

Fue esta misma semana cuando SSP y el Gobierno de Mazatlán lanzaron la convocatoria a través de sus redes sociales, informando que el periodo de registros será del 2 al 23 de febrero. Los interesados deberán asistir al Centro de Seguridad Ciudadana para llenar el registro, en un horario de 8:00 a 15:00 horas.

Con el objetivo de orientar a una gran cantidad de personas sobre las técnicas de rescate acuático y atención médica básica, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, junto a la Coordinación de Protección Civil, alistan lo que será su próximo curso de certificación para salvavidas 2026.

Bajo el único requisito de saber nadar, los salvavidas tendrán su examen de evaluación los días 20 y 21, mientras que el curso de certificación, a cargo del Escuadrón de rescate y salvamento acuático se llevará a cabo del 23 de febrero al 23 de marzo, divido en cuatro semanas de intenso entrenamiento en más playas del puerto.

Se anunció que el curso consistirá en cuatro fases, donde se trabajará en acondicionamiento físico, adaptación al mar, técnicas de nado libre, rescate acuático, rescate acuático con ENSAR, Armada de México, atención básica de urgencias y un Simulacro final en el que serán evaluados por los elementos rescatistas.

A través de la invitación, el Comandante del Escuadrón de Salvamento Acuático, Gustavo Espinoza, recalcó que estos cursos para nuevos salvavidas permiten el fortalecimiento de sus técnicas, así como la prevención de accidentes en playas o en otro tipo de zona acuáticas que tiene el municipio.