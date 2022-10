Invitación a ‘El Químico’ al Gabinete de Sinaloa habla de incongruencia e impunidad: Observatorio Ciudadano

La invitación del Gobernador del Estado a “El Químico” Luis Guillermo Benítez Torres para asumir como Secretario de Turismo en Sinaloa habla de incongruencia e impunidad porque ahora en un cargo público de primer nivel quién le garantiza a los ciudadanos que no eche mano de los recursos públicos para que le lleven a cabo su defensa, dijo el director del Observatorio Ciudadano de Mazatlán, Gustavo Rojo Navarro.

En conferencia agregó que la decisión de Rubén Rocha Moya de invitar a su gabinete al ahora ex Alcalde de Mazatlán, quien renunció al cargo en la sesión de Cabildo del martes, manda muchos mensajes negativos, el primero de incongruencia, además de impunidad.

“Esto a nosotros nos mandó muchos mensajes negativos, el primero que para nuestro punto de vista es muy importante es la incongruencia porque está documentado que el Gobernador siempre dijo que no estaba de acuerdo con que las cosas se hicieran de esa forma, que todas las compras se deberían licitar, que él no se iba a meter en este asunto, que él no iba a tomar parte, que él no iba a proteger a nadie, que cada quien se defendiera como pudiera”, expuso.

Pero después, agregó, el Gobernador le hizo esa invitación a Benítez Torres argumentando que para colaborar con la gobernanza de Mazatlán.

“Bueno, eso es lo que él creyó porque las leyes dicen otra cosa: que cuando un servidor público, un funcionario público hace mal las cosas ahí están ciertas consecuencias que se deben de afrontar, esto nos habla de impunidad porque al estar en un cargo público de primer nivel ahora hablando del actual cargo público que Luis Guillermo Benítez Torres tiene recursos a su alcanza, tiene recursos financieros, tiene dinero, tiene presupuesto y tiene recursos humanos porque debe de tener también un equipo legal”, añadió el director del OCM.

“Entonces qué nos garantiza a nosotros como ciudadanos que no va echar mano de esos recursos para que le lleven la defensa, no es la misma que un ciudadano se defienda desde su casa a que un funcionario público se defienda desde un puesto de primer nivel en el Gabinete estatal, entonces esto nos habla de impunidad y también tiene que ver con el primer punto de la incongruencia porque siempre se dice que se va luchar contra la corrupción y para luchar contra la corrupción primero se tiene que luchar contra la impunidad”.

Expresó que el otro mensaje que manda el Gobernador es de tolerancia para todos los miembros de su gabinete y para todos quienes integran los 18 ayuntamientos de Sinaloa de que pueden violar las leyes y no va a pasar nada, además de que desdeña completamente la participación ciudadana y desmotiva a la sociedad civil en involucrarse en temas de recursos públicos.

“La ciudadanía como les mencioné despertó con este tema y empezó a voltear para otros lados y no nada más cuestionaba la compra de las luminarias, sino también ya empezaba a reclamar los baches, la recolección de basura, que había monte en todos los camellones, servicios públicos en general que estaba reclamando la ciudadanía”, reiteró.

“A partir de ayer en redes sociales se puede dar cuenta uno la desmotivación que tiene la ciudadanía, los comentarios van más allá del no va pasar nada, sino que hay complicidad entre los políticos, entonces ese mensaje lanzó el Gobernador el tomar esa decisión de que la ciudadanía no importa lo que haga porque la última palabra en este caso la tienen (los políticos”.

Recalcó que no se debe de perder de vista que “El Químico” Benítez es solo uno de todos los que están involucrados en las seis denuncias que presentó el OCM ante la Auditoría Superior del Estado por igual número de contratos de adquisición directa de luminarias a Azteca Lighting del 2020 a la fecha y por el cual la ASE ya presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado por el contrato de 400.8 millones para la adquisición de 2 mil 139 luminarias a dicha empresa.

Por ello el que el Gobernador mueva a dichos funcionarios y los ponga en otra dependencia no quiere decir que tanto Benítez Torres como el resto de los involucrados estén libres, incluso se tiene hasta un año para que al ahora ex Alcalde de Mazatlán se le pueda hacer juicio político por dichos contratos e inhabilitarlo de cargos públicos, añadió.

“El que los mueva él y los ponga en otra dependencia no quiere decir que tanto él como el resto de los involucrados estén libres de enfrentar a las leyes en un momento dado, no nos exime ni a él ni a él ni al resto de los servidores y ex servidores públicos que están involucrados en los seis contratos o las seis denuncias, todos ellos deben en un momento dado enfrentar consecuencias legales”, recalcó Rojo Navarro.

Por ello dijo que la postura del OCM es, primero, que tanto la ASE como la Fiscalía General del Estado a través de la Fiscalía Especial en Combate a la Corrupción se apeguen a la ley.

“Y ante todo esto nuestra postura es la siguiente: Primero, que tanto la ASE como la Fiscalía General del Estado a través de la Fiscalía Especial en Combate a la Corrupción se apeguen a la ley y de encontrar responsabilidades que se castigue, que no sigan ninguna línea de ningún tipo, sino que se apeguen a lo establecido a su propio marco normativo”, expuso.

“Segundo, Que Luis Guillermo Benítez Torres enfrente su responsabilidad como un particular sin utilizar los recursos públicos que tendrá a su disposición en el cargo que se le otorgó, que enfrente su responsabilidad como cualquier ciudadano con sus propios recursos”.

En tercer punto exhortó al Gobernador del Estado que valore y reflexione su decisión y el mensaje negativo que mandó a los sinaloenses al invitar a Benítez Torres como Secretario de Turismo en Sinaloa.

“Cuarto: A la ciudadanía y a los medios de comunicación mantenernos vigilantes de este caso hasta sus últimas consecuencias, no hay que soltarlo, ni ustedes como medios ni nosotros como sociedad no podemos soltar este caso”, manifestó.

“Quinto: Esperamos que el Alcalde que sea nombrado abra las puertas de a las organizaciones de la sociedad civil críticas y participativas”.

Recordó que en su momento el OCM presentó una Agenda con 10 puntos que son para mejorar todo lo que está pasando y quiere que se abran las puertas desde el Presidente Municipal para que atienda ese compromiso y Agenda Ciudadana pues es por el bien de todos, no es capricho de alguien, sino por el bien de todos los ciudadanos que va representar en este municipio.