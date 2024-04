“El mercado tiene 13 años, esta es la temporada 13, por el clima (se realiza nada más estos seis meses al año), muchas personas piensan que está por el turismo, pero realmente no, es el clima, los veranos en Mazatlán son muy extremos, el calor y la lluvia no permiten que puedan estar sembrando y cosechando, son tormentas tropicales y no se permite la cosecha, entonces de noviembre a abril no hay lluvias, hace más frío, está más fresco y pues todo crece, el producto se da en esa temporada”, continuó Guzmán.