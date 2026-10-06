$!Invitan a celebrar la Fiesta de La Taspana del 15 al 18 de octubre, en San Ignacio

MAZATLÁN._ Del 15 al 18 de octubre, el histórico pueblo de San Javier, en el municipio de San Ignacio, vibrará con la realización del Festival Cultural Luis Felipe Bernal Vega, organizado en el marco de la tradicional Fiesta de La Taspana, declarada Patrimonio Cultural Intangible del Estado de Sinaloa.

A través de un comunicado, se informó que al darse a conocer los pormenores del evento, Celia Jáuregui Ibarra, subsecretaria de Planeación, Inversión y Desarrollo Turístico, de Sectur, en representación de la secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, destacó que hablar de La Taspana es referirse a la identidad comunitaria, la participación ciudadana y el orgullo por las raíces.

“Este festival es una oportunidad para compartir a las nuevas generaciones aquello que da un sentido de pertenencia y esto tiene un enorme valor para el turismo: poder conocer un lugar a través de su gente, de sus costumbres, de su gastronomía y de las historias que conserva”, afirmó la funcionaria estatal.

La máxima celebración de San Javier representa el fin del ciclo de lluvias y mantiene profundas raíces en la región.