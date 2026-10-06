$!Invitan a celebrar la Fiesta de La Taspana del 15 al 18 de octubre, en San Ignacio

MAZATLÁN._ Del 15 al 18 de octubre, el histórico pueblo de San Javier, en el municipio de San Ignacio, vibrará con la realización del Festival Cultural Luis Felipe Bernal Vega, organizado en el marco de la tradicional Fiesta de La Taspana, declarada Patrimonio Cultural Intangible del Estado de Sinaloa.
A través de un comunicado, se informó que al darse a conocer los pormenores del evento, Celia Jáuregui Ibarra, subsecretaria de Planeación, Inversión y Desarrollo Turístico, de Sectur, en representación de la secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, destacó que hablar de La Taspana es referirse a la identidad comunitaria, la participación ciudadana y el orgullo por las raíces.
“Este festival es una oportunidad para compartir a las nuevas generaciones aquello que da un sentido de pertenencia y esto tiene un enorme valor para el turismo: poder conocer un lugar a través de su gente, de sus costumbres, de su gastronomía y de las historias que conserva”, afirmó la funcionaria estatal.
La máxima celebración de San Javier representa el fin del ciclo de lluvias y mantiene profundas raíces en la región.
El programa de esta edición contempla una variada oferta cultural con la participación activa de niñas, niños, adolescentes, artistas y músicos locales.
Por su parte, Alberto Sandoval, presidente del comité de festejos, detalló que las actividades incluirán exposiciones de fotografía, dibujo y artes plásticas, presentaciones de danza y teatro, un conversatorio sobre La Taspana (el viernes 16 a las 11:00 horas) y la presentación del libro “Historia de la música popular en Sinaloa”, de Manuel Flores Gastélum, el sábado 17 a las 11:00 horas.
Asimismo, el viernes 16 a las 16:30 horas, se llevará a cabo la develación oficial de una escultura dedicada a esta tradición, obra del artista Joel Angulo Tostado, la cual quedará instalada en la entrada de la comunidad.
La culminación de los festejos tendrá lugar el domingo 18 de octubre a partir de las 9:00 horas, momento en que los habitantes y visitantes tomarán las calles con machetes para realizar la tradicional “taspana” colectiva, acompañados por la alegría de la música de banda regional.
Zaida Valverde Sánchez, directora de Turismo de San Ignacio, extendió la invitación a los viajeros y familias para disfrutar de estos cuatro días de fiesta.
“San Javier es un lugar muy hermoso y colorido; los invitamos a que vivan el arte y la cultura que se respirarán durante estos días del festival”, señaló.
En tanto, el promotor cultural Luis Felipe Bernal Vega, quien da nombre al festival, enfatizó la relevancia histórica de la festividad.
“Somos un pueblo lleno de tradiciones, como esta de La Taspana, una actividad que marca el final del ciclo de las lluvias y tiene un sentido muy interesante con raíces muy profundas en nuestra región”, puntualizó.
Los organizadores estiman una afluencia de entre 3 mil y 4 mil asistentes, consolidando al evento como un detonante clave para el turismo cultural y la economía local de San Ignacio. El programa completo se puede consultar en la página de Facebook: San Javier Sinaloa México.