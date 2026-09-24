$!Invitan a celebrar las festividades en honor a la Virgen de Nuestra Señora de El Rosario

“Estamos hablando de una tradición que llega este año a su edición 295, que reunirá a familias rosarenses, peregrinos y visitantes alrededor de una experiencia y una expresión de fe que ha pasado de generación en generación. Esta celebración tiene un valor especial porque representa perfectamente lo que desde la Sectur Sinaloa queremos preservar y compartir de los destinos: su identidad, sus tradiciones, su historia y la participación viva de sus comunidades”, afirmó Jáuregui Ibarra.

En conferencia de prensa para dar a conocer los detalles del programa, Celia Jáuregui Ibarra, subsecretaria de Planeación, Inversión y Desarrollo Turístico, en representación de la secretaria de Turismo estatal, Mireya Sosa Osuna, destacó el valor histórico y cultural de esta celebración.

MAZATLÁN._ Del 25 de septiembre al 4 de octubre se llevarán a cabo las festividades por el Día de la Virgen de Nuestra Señora de El Rosario en su edición 295, consolidándose como una de las celebraciones patronales más entrañables y representativas del sur de Sinaloa y del noroeste del país.

Por su parte, Claudia Liliana Valdez Aguilar, presidenta municipal de El Rosario, extendió una cálida invitación a todos los sinaloenses y visitantes.

“Cada año aumenta la fe de la gente en la Virgen y en El Rosario los vamos a esperar con los brazos abiertos, porque queremos que venga el turismo y sobre todo queremos disfrutar en grande del Día de la Virgen del Rosario”, subrayó.

Esta festividad encierra una profunda devoción, un legado religioso y el respeto por conservar una de las tradiciones que fueron clave para que este municipio obtuviera el codiciado nombramiento de Pueblo Mágico.

Entre las actividades destacan novenarios, peregrinaciones y misas diarias, para culminar con las tradicionales Mañanitas el 3 de octubre a las 11:00 de la noche, la misa de media noche y el domingo 4 de octubre la peregrinación con la Virgen de El Rosario por las principales calles del Pueblo Mágico.

Martín Ricardo Ledezma Cortez, presidente del patronato, informó que en Las Mañanitas a la Virgen participarán los cantantes sinaloenses Adriana Rodríguez, Tania Crespo, Ángel Ávila, Manuel Salas, Mariel Angulo y Jorge Echeagaray.

En cuanto al impacto turístico y económico, Mario Tirado, coordinador de Turismo municipal, destacó que se espera una asistencia de entre 30 mil y 40 mil personas durante los días de festejo, generando una derrama económica de alrededor de 40 millones de pesos.

En la rueda de prensa también estuvieron presentes María de la Luz Durán Valdez y María de Lourdes Durán Valdez, secretaria y tesorera del patronato, respectivamente, quienes refrendaron su compromiso para garantizar una celebración memorable para todos los asistentes.